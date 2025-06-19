Fındık alım sezonu öncesi Rekabet Kurumu’ndan uyarı

"Türkiye fındık sektörünün etkinliğine ve sektördeki rekabet sürecine olumlu katkı sağlayacağına kanaat getirdiğimiz bu taahhütler doğrultusunda Ferrero temel olarak, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını oluşturan müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapamayacaktır. Ancak altını önemle çizmek isterim ki soruşturmanın sonlanmış olması bu alandaki incelemelerimizin bittiği anlamına gelmemektedir. Sektördeki oyuncularla, bölgedeki birliklerle ve kamu kuruluşlarıyla sıkı irtibat halindeyiz. Teşebbüsün, taahhüt kararına tam uyumun gerçekleşip gerçekleşmediğini yakından takip etmekteyiz"