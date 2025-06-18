TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek: Süre uzatıldı

Enerji arayışlarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya bölgesinde faaliyetlerine devam edecek. Kırklareli ve Edirne’de bulunan kara sahalarındaki petrol arama ruhsatlarının süresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararıyla 2 yıl daha uzatıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Kırklareli ve Edirne'de bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki yıl daha uzatıldı
Buna göre, TPAO'nun, Kırklareli ve Edirne'de bulunan 2 ayrı petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfine istinaden 7 Ağustos'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.