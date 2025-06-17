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Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol açıklaması: 'Sıkıntı görmüyoruz'

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol açıklaması: 'Sıkıntı görmüyoruz'

13:2517/06/2025, вторник
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bayraktar, İsrail-İran çatışmasının petrol arzına etkisiyle ilgili, "Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının, petrolün dünyadaki arzına yönelik olumsuz bir durum olabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar,
"Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz."
diye konuştu.

"Türkiye, 2019'dan beri İran'dan petrol almıyor"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek
"Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım"
ifadelerini kullandı.

Gabar petrolünün, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz"


#Doğal Gaz
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