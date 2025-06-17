Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol açıklaması: 'Sıkıntı görmüyoruz'

"Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz"