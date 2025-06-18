Bakan Bayraktar'dan 'Doğal gaz' açıklaması: Destek programımıza devam edeceğiz

"Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Kabine toplantısı sonrasında yaptığım değerlendirmede de makro ölçekte hem dünyadaki etkilerini hem de Türkiye'ye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek ölçekte petrol fiyatları yükseliyor, buna paralel olacak şekilde de doğal gaz fiyatları da dünyada bir artış söz konusu olabilir. Tabii yaz aylarında olduğumuz için doğal gaz tüketiminin az olduğu bir dönemdeyiz. Umut ediyorum ki süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olur. Ama dediğim gibi biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz"