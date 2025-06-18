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Bakan Bayraktar'dan 'Doğal gaz' açıklaması: Destek programımıza devam edeceğiz

Bakan Bayraktar'dan 'Doğal gaz' açıklaması: Destek programımıza devam edeceğiz

13:2918/06/2025, Çarşamba
IHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran-İsrail çatışmasından ötürü petrol fiyatlarının arttığını kaydeden Bayraktar, bu fiyat artışlarının doğal gaz fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

"Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak destek programına devam edeceğiz"

Doğal gaz fiyatlarındaki artışların vatandaşa yansıyıp yansımayacağını değerlendiren Bayraktar,
"Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Kabine toplantısı sonrasında yaptığım değerlendirmede de makro ölçekte hem dünyadaki etkilerini hem de Türkiye'ye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek ölçekte petrol fiyatları yükseliyor, buna paralel olacak şekilde de doğal gaz fiyatları da dünyada bir artış söz konusu olabilir. Tabii yaz aylarında olduğumuz için doğal gaz tüketiminin az olduğu bir dönemdeyiz. Umut ediyorum ki süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olur. Ama dediğim gibi biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz"
açıklamasında bulundu.

"Gaz tedarikimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olamayacak"

Doğal gaz tedarikini arz güvenliği açısından da değerlendiren Bayraktar
, "Gaz tedarikimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade ettim"
dedi.


#Alparslan bayraktar
#İran
#doğal gaz
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