Zeytinyağı fiyatını depo dengeleyecek

Yaklaşık 475 bin ton rekolte ve 115 bin ton geçmiş yıldan devrolan zeytinyağıyla birlikte zeytinyağı üretiminde bu yıl dünya 2.’liği bulunan Türkiye, dünyada ve ülkemizde benzeri bulunmayan “zeytinyağında lisanslı depoculuk” çalışmasını başlattı. 6 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje sayesinde 6 bin ton zeytinyağı saklanabilecek.Geçtiğimiz gün ihalesi yapılan lisanslı deponun en geç 3-4 yılda tamamlanması hedefleniyor. Proje sayesinde zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

ÜRETİCİ VE TÜCCAR İÇİN GÜVENLİ ORTAM

Üreticinin, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak “zeytinyağında lisanslı depoculuk” için 2 yıldır çalışması devam eden projenin arsa tahsisi Ayvalık'ta yapıldı. Söz konusu proje, rekoltenin fazla olduğu yıllarda üretici ve tüccarlar için uygun ve uzun süreli saklama koşullarının oluşturulması, zeytinyağında piyasa dengesinin sağlanmasına katkı sağlanması, gerektiğinde toptan iç ve dış piyasa taleplerinin karşılanması, taklit ve tağşişin önüne geçilmesine yardımcı olunması gibi pek çok önemli avantaj sağlayacak.

UZUN DÖNEM SAKLANACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Kuzey Ege zeytinyağının marka değerinin, zeytinyağındaki yükselen grafiğimizin, uluslararası ticaretteki pozisyonumuzun korunabilmesi, fiyatlandırılabilmesi ve saklanabilmesi için lisanslı depoculuğun geliştirilmesi önemli. Şu anda Türkiye’de ve dünyada zeytinyağı ile ilgili faaliyete geçmiş bir lisanslı depo bulunmuyor. Sektör ve ülkemiz adına atılan bu önemli adım neticesinde zeytinyağında fiyatlar dengelenirken ihracatta da önemli bir kazanım elde edilecek. Toptan dökme ihracatın yanında bölge olarak markalaşmış ve ambalajlı ürün ihracatımızı da arttırarak dış ticaretimizi geliştirmek en önemli hedefimiz. Bunun için ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

ŞİRKETİ DE HAZIR

Bu sürece, Balıkesir Valiliği Güney Marmara Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü (GMKA), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Ayvalık Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ve Bergama Ticaret Odası’nın yatırım paydaş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından zeytinyağında lisanslı depo yapılmak amacıyla 30 yıllık irtifak hakkı ilgili şartların sağlaması koşuluyla Ayvalık Ticaret Odası ve yatırım paydaşı odalar tarafından kurulacak olan “Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk AŞ” lehine tesis edilecek.











