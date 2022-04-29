Altın madeninde göçük: 12 kadın hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.