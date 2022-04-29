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Dünya Altın madeninde göçük 12 kadın hayatını kaybetti
ASYA

Altın madeninde göçük: 12 kadın hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Altın madeninde göçük: 12 kadın hayatını kaybetti
Altın madeninde göçük

Polis şefi Marlon Rajagukguk, Sumatra'ya bağlı Mandailing Natal bölgesinde 14 kadının çalıştığı izinsiz bir altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Rajagukguk, 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 12 kadının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Arşiv
Arşiv

Göçükte 2 kadının da yaralandığını kaydeden Rajagukguk, yasa dışı faaliyet gösteren maden ocağının kapatıldığını bildirdi.

Endonezya'da binlerce kişi, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti.

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