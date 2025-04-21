Arktik buz örtüsü son 40 yılın en düşük seviyesinde

Elde edilen verilere göre, buz örtüsü bu yıl 20 Mart tarihinde 13,79 milyon kilometrekare ile maksimum seviyeye ulaştı. Bu sayı, 2017'deki önceki rekorun 130 bin kilometrekare altında kalarak, 1979'dan bu yana tutulan veriler ışığında en düşük maksimum alan olarak kayda geçti. Bilim insanları, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasındaki her ay için ortalama buz alanının da şimdiye kadar gözlemlenen en küçük seviyelerde olduğunu vurguladı.