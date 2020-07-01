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Dünya Askerine postal bulamayan Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Türkiye karşısında ordumuz mükemmel
AVRUPA

Yunanistan Türkiye ilişkilerini tırmandıracak açıklama

Askerine postal bulamayan Yunan Savunma Bakan Yardımcısı: Türkiye karşısında ordumuz mükemmel

Yeterli üniforma ve postal olmadığı için askere alımların durdurulduğu Yunanistan'dan trajikomik bir açıklama geldi. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Türkiye'nin niyetine değil yeteneğine baktıklarını belirterek, "Rakibimizin her türlü senaryosuna karşı farklı çözümlerimiz ve seçeneklerimiz var. Yunanistan'ın savaş gücü mükemmel" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis
Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis

Son günlerde giderek kızışan Yunanistan-Türkiye ilişkilerini alevlendirecek bir açıklama daha geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savaç gücüne karşılık kendi ordularını övdü. “Türkiye’nin niyetlerine değil, yeteneklerine bakıyoruz" diyen Stefanis, " Rakibimizin her türlü senaryosuna karşı farklı çözümlerimiz ve seçeneklerimiz var. Yunanistan’ın savaş gücü mükemmel” ifadelerini kullandı.

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"Egemenlik kırmızı çizgimiz"

Yunanistan'ın egemenlik hakkında kırmızı çizgileri olduğunu belirten Stefanis şöyle devam etti:“Her şeyi nereden geldiğini değerlendiriyoruz. Bakanlık her gün olanları ve konuşulanları duyuyor. Birileri Kastelorizo’nun Ege olmadığını söylüyor. Bir her gün orada eylemlerimizi inceliyoruz. Bölgesel ve egemen haklarımızın sağlam olmasını sağlıyoruz. Bunu Evros’a gösterdik ve sonra Avrupalılar yanımıza geldi. Siyasi dünyanın farklı görüşleri olabilir, ama işimizi yapıyoruz.

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Ne olmuştu?

  • Geçtiğimiz sene Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırmıştı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak isteyen gençlerin başvuruları bir sonraki doneme kaydırılmıştı.

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