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Dünya

Azerbaycan'dan Fransız Bakan'ın açıklamalarına tepki: Maskesini düşürdü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan ile gerilim yaşayan Ermenistan'a destek verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız Bakan'ın Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti. Hacızade, 'dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdüğünü belirtti.

00:31 . 4/10/2023 Çarşamba
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Ayhan Hacızade - Catherine Colonna - Nikol Paşinyan

Ayhan Hacızade - Catherine Colonna - Nikol Paşinyan

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan ile yaşanan gerilim sonrasında Ermenistan'a destek ziyaretinde bulunacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenilerin hayali olan sözde 'Büyük Ermenistan'ın sembolü Ağrı Dağı'nı paylaşan Fransız Bakan,
"Ermenistan'a geri döndüm"
ifadelerini kullandı.

Colonna, Fransa’nın Ermenistan’a askeri teçhizat sevk edeceğini duyurup, iki ülke arasında askeri anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Avrupa Birliği ülkelerine çağrı yapan Fransız Bakan, 'Ermenistan’a karşı her türlü hamleye askeri cevap verileceği yönünde taahhütte bulunmasını' istedi.

Azerbaycan'dan Fransız Bakan'ın açıklamalarına tepki: Maskesini düşürdü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.

"Fransa'nın maskesi düştü"

Hacızade,
"(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü"
ifadelerini kullandı.




#Azerbaycan
#Fransa
#Ermenistan
#Ayhan Hacızade
20 dakika önce
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