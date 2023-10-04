Ayhan Hacızade - Catherine Colonna - Nikol Paşinyan
Colonna, Fransa’nın Ermenistan’a askeri teçhizat sevk edeceğini duyurup, iki ülke arasında askeri anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Avrupa Birliği ülkelerine çağrı yapan Fransız Bakan, 'Ermenistan’a karşı her türlü hamleye askeri cevap verileceği yönünde taahhütte bulunmasını' istedi.
Azerbaycan'dan Fransız Bakan'ın açıklamalarına tepki: Maskesini düşürdü
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.