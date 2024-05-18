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Dünya

Basın özgürlüğü nidaları atanlar nerede: Gazze'de 147 gazeteci İsrail'in elinde katledildi

Siyonist İsrail, bölgedeki saldırılarına tanıklık eden gazetecileri hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 147 gazeteci hayatını kaybetti. Bu sayı dünyanın çeşitli bölgelerinde son iki yılda öldürülen gazeteci sayısından fazla. Hamas yetkilileri, hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve görevlerini belirten bir bildiri yayınladı. Bölgedeki gazeteciler ise, bütün zorluklara ve kayıplarına karşın, görevlerini bombaların gölgesinde sürdürüyor.

Zeynep Karçığa
12:32 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:33 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Filistin'in sesi olmaya çalışırken, İsrail'in bombalarına hedef oldular.
Filistin'in sesi olmaya çalışırken, İsrail'in bombalarına hedef oldular.

Binlerce sivilin katline şahit oldular, bombalar altında yayın yaptılar, İsrail'in hedefi oldular... Katliamları dünyaya duyurmaya çalışan 147 gazeteci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.


Hamas'ın verilerine göre, bu, son iki yılda tüm dünyada öldürülen gazetecilerin sayısından fazla.

17 Mayıs 2024 Cuma itibarıyla şehit gazetecilerin listesi şu şekilde;

1. Gazeteci/ Muhammed Salihi

2. Gazeteci/İbrahim Lafi

3. Gazeteci/ Muhammed Jarghouq

4. Basın Sekreteri/ Asad Şemliğ

5. Basın Sözcüsü/Said Tavil

6. Gazeteci/Hişam Nawajheb

7. Gazeteci/ Muhammed Sobh

8. Basın Sözcüsü / Aaed Necar

9. Gazeteci/Muhammed Ebu Matar

10. Gazeteci/Recep Nakib

11. Gazeteci/Ahmet Şehab

12. Gazeteci/A.Rahman Şehab

13. Gazeteci/Hossam Mubarek

14 Gazeteci/ Hani Medhun

15. Gazeteci/Issam Bahar

16. Gazeteci/Muhammed Baaluşeh

17. Gazeteci /Abdulhadi Habib

18. Gazeteci/Ali Nesman

19. Gazeteci/Enes Ebu Şemal

20. Gazeteci/Samih Al-Na'i

21. Gazeteci/Halil Ebu Aazir

22. Gazeteci/Mahmud Ebu Zarifeh

23. Gazeteci/ Muhammed Ali

24. Gazeteci/ İman Akili

25. Gazeteci/Muhammed Amad Lebed

26. Gazeteci/Muhammed Al-Shawabji

27. Gazeteci/Rüştü Al-Sarraj

28. Gazeteci/Muhammed Al-Husni

29. Gazeteci/Said Halbi

30. Gazeteci/Cemal Al-Fakaawi

31. Gazeteci/Ahmed Ebu Mehadi

32. Gazeteci/Yasser Tabou Amos

33. Gazeteci/Selma Mukhaimer

34. Gazeteci/Dua Şeref

35. Gazeteci/ Salem Meyme

36. Gazeteci/Macid Sashko

37. Gazeteci/Aamed Vahidi

38. Gazeteci/Haif Al-Najah

39. Gazeteci/Nazmi Nedim

40. Gazeteci/Mecid Ernedes

41. Gazeteci/Eyad Matar

42. Gazeteci/Muhammed Beyari

43. Gazeteci/Muhammed Ebu Hatab

44. Gazeteci/Zahir Efğali

45. Gazeteci/Mustafa Nakib

46. Gazeteci/Haysem Herare

47. Gazeteci/ Muhammed Al-Jajeb

48. Gazeteci/Yahya Tabbou Manea

49. Gazeteci/Muhammed Ebu Hasar

50. Gazeteci/Mahmud Matar

51. Gazeteci/Ahmet Al-Karra

52. Gazeteci/ Musa Al Bush

53. Gazeteci/Ahmet Fatime

54. Gazeteci/Yakub Al Bush

55. Gazeteci/Amr Ebu Heib

56. Gazeteci/Mustafa Al-Sawaf

57. Gazeteci/A.Halim Avd

58. Gazeteci/Sari Manswa

59. Gazeteci/Hasune Asayem

60. Gazeteci/Bilal Ja Allah

61. Gazeteci/Aala Al-Nimr

62. Gazeteci/Ayat Haduva

63. Gazeteci/ Muhammed Al-Zaq

64. Gazeteci/Assem Al Bush

65. Gazeteci/Muhammed Ayyash

66. Gazeteci/Mustafa Bekir

67. Gazeteci/Amel Zehid

68. Gazeteci/Musaab Aaşura

69. Gazeteci/Nadir Al-Nuzli

70. Gazeteci/Cemal Heniyye

71. Gazeteci/Abdullah Derviş

72. Gazeteci/Montaser Al-Sawaf

73. Gazeteci/Mervan ​​Al-Savaf

74. Gazeteci/Adhem Hasso

75. Gazeteci/Muhammed Farajullah

76. Gazeteci/ Haif Loulou

77. Gazeteci/Hasan Farajullah

78. Gazeteci/Şeyme Cezar

79. Gazeteci/ Mahmud Salem

80. Gazeteci/Abdulhamid Karinadih

81. Gazeteci/Hama Al-Yaziji

82. Gazeteci/Hüssam Ammar

83. Gazeteci/Ula Atallah

84. Gazeteci/Dua Cebur

85. Gazeteci/Nermin Kavvas

86. Gazeteci/ Muhammed Ebu Samra

87. Gazeteci/Abdulkerim Awda

88. Gazeteci/Ahmed Ebu Absa

89. Gazeteci/Hanan Ayyar

90. Gazeteci/Samer Ebu Qab

91. Gazeteci/Rami Bader

92. Gazeteci/Asım Kemal Musa

93. Gazeteci/Ali Aaşur

94. Gazeteci/Mishaal Şehwan

95. Gazeteci/Hanan Kutşan

96. Gazeteci/Abdullah Ulwan

97. Gazeteci/Adil Zoroub

98. Gazeteci/ Aladh TEbu Muammar

99. Gazeteci/ Muhammed Khayif

100. Gazeteci/ Muhammed Ebu Havidi

101. Gazeteci/Ahmed Cemal Al-Matou

102. Gazeteci/Muhammed Al-Khaleq Al-Af

103. Gazeteci/ Muhammed Yunus Al-Zeitoub

104. Gazeteci/ Muhammed Hayraddin

105. Gazeteci/Ahmed Hayraddin

106. Gazeteci/Cebbar Ebu Hadroos

107. Gazeteci/Ekrem Al-Shati

108. Gazeteci/Hamza Wael Al Dahdouh

109. Gazeteci/ Mustafa Süreyya

110. Gazeteci/ Ay Salem Tabou Ajou

111. Gazeteci/Ali Salim Ebu Acveh

112. Gazeteci/Muhammed Ebu Dair

113. Gazeteci/Ahmed Bedir

114. Gazeteci/Şerif Aka'şeh

115. Gazeteci/Habb El-Alabab

116. Gazeteci/Fuad Ebu Khammash

117. Gazeteci/Muhammed Es-Selasini

118. Gazeteci/Zeyn Al-Zwayai

119. Gazeteci/Wail Recep Ebu Fanune

120. Gazeteci/Aya Ahmet Al-Rawag

121. Gazeteci/Issam Al-Oulu

122. Gazeteci/Muhammed Abdul El-Fattah A’tallah

123. Gazeteci/Rezak Ğarabeli

124 Gazeteci/Nazif Abdulcevvad

125. Gazeteci/Alaad Hassan Al-Hemas

126. Gazeteci/Enğam Ahmed Adwan

127. Gazeteci/Zeyd Ebu Zaid

128 Gazeteci/Yaser Mamdouh

129. Gazeteci/Muhammed Ruslan Şenivereh

130. Gazeteci/Mahmud Mishta

131. Gazeteci/Muhammed Şirin Yaghi

132. Gazeteci/ Musaab Ebu Zaya

133. Gazeteci/Muhammed Hıdır Salem

134. Gazeteci/Muhammed Al-Rifi

135. Gazeteci/Abdurrahman Saim

136 Gazeteci/Mahmud A'mad İsa

137. Gazeteci/Abdulwehhab Awni Ebu Awn

138. Gazeteci/Muhammed Adil Ebu Sakhl

139. Gazeteci/Muhammed El-Seyd Ebu Sakhl

140. Gazeteci/Tarık El-Seyd Ebu Sakhl

141. Gazeteci/Muhammed Bassam El-Camal

142. Gazeteci/Mustafa Ayyad

143. Gazeteci/Behaa Akkaşeh

144. Gazeteci/Hail En-Naccar

145. Gazeteci/Mahmud Muhammed Jahjouh

146. Gazeteci/Moataz Mustafa Al-Ghafri

147. Gazeteci/Amine Mahmud Hamid


#Gazze
#Hamas
#İsrail
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