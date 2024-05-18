Basın özgürlüğü nidaları atanlar nerede: Gazze'de 147 gazeteci İsrail'in elinde katledildi

Binlerce sivilin katline şahit oldular, bombalar altında yayın yaptılar, İsrail'in hedefi oldular... Katliamları dünyaya duyurmaya çalışan 147 gazeteci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
1. Gazeteci/ Muhammed Salihi
2. Gazeteci/İbrahim Lafi
3. Gazeteci/ Muhammed Jarghouq
4. Basın Sekreteri/ Asad Şemliğ
5. Basın Sözcüsü/Said Tavil
6. Gazeteci/Hişam Nawajheb
7. Gazeteci/ Muhammed Sobh
8. Basın Sözcüsü / Aaed Necar
9. Gazeteci/Muhammed Ebu Matar
10. Gazeteci/Recep Nakib
11. Gazeteci/Ahmet Şehab
12. Gazeteci/A.Rahman Şehab
13. Gazeteci/Hossam Mubarek
14 Gazeteci/ Hani Medhun
15. Gazeteci/Issam Bahar
16. Gazeteci/Muhammed Baaluşeh
17. Gazeteci /Abdulhadi Habib
18. Gazeteci/Ali Nesman
19. Gazeteci/Enes Ebu Şemal
20. Gazeteci/Samih Al-Na'i
21. Gazeteci/Halil Ebu Aazir
22. Gazeteci/Mahmud Ebu Zarifeh
23. Gazeteci/ Muhammed Ali
24. Gazeteci/ İman Akili
25. Gazeteci/Muhammed Amad Lebed
26. Gazeteci/Muhammed Al-Shawabji
27. Gazeteci/Rüştü Al-Sarraj
28. Gazeteci/Muhammed Al-Husni
29. Gazeteci/Said Halbi
30. Gazeteci/Cemal Al-Fakaawi
31. Gazeteci/Ahmed Ebu Mehadi
32. Gazeteci/Yasser Tabou Amos
33. Gazeteci/Selma Mukhaimer
34. Gazeteci/Dua Şeref
35. Gazeteci/ Salem Meyme
36. Gazeteci/Macid Sashko
37. Gazeteci/Aamed Vahidi
38. Gazeteci/Haif Al-Najah
39. Gazeteci/Nazmi Nedim
40. Gazeteci/Mecid Ernedes
41. Gazeteci/Eyad Matar
42. Gazeteci/Muhammed Beyari
43. Gazeteci/Muhammed Ebu Hatab
44. Gazeteci/Zahir Efğali
45. Gazeteci/Mustafa Nakib
46. Gazeteci/Haysem Herare
47. Gazeteci/ Muhammed Al-Jajeb
48. Gazeteci/Yahya Tabbou Manea
49. Gazeteci/Muhammed Ebu Hasar
50. Gazeteci/Mahmud Matar
51. Gazeteci/Ahmet Al-Karra
52. Gazeteci/ Musa Al Bush
53. Gazeteci/Ahmet Fatime
54. Gazeteci/Yakub Al Bush
55. Gazeteci/Amr Ebu Heib
56. Gazeteci/Mustafa Al-Sawaf
57. Gazeteci/A.Halim Avd
58. Gazeteci/Sari Manswa
59. Gazeteci/Hasune Asayem
60. Gazeteci/Bilal Ja Allah
61. Gazeteci/Aala Al-Nimr
62. Gazeteci/Ayat Haduva
63. Gazeteci/ Muhammed Al-Zaq
64. Gazeteci/Assem Al Bush
65. Gazeteci/Muhammed Ayyash
66. Gazeteci/Mustafa Bekir
67. Gazeteci/Amel Zehid
68. Gazeteci/Musaab Aaşura
69. Gazeteci/Nadir Al-Nuzli
70. Gazeteci/Cemal Heniyye
71. Gazeteci/Abdullah Derviş
72. Gazeteci/Montaser Al-Sawaf
73. Gazeteci/Mervan Al-Savaf
74. Gazeteci/Adhem Hasso
75. Gazeteci/Muhammed Farajullah
76. Gazeteci/ Haif Loulou
77. Gazeteci/Hasan Farajullah
78. Gazeteci/Şeyme Cezar
79. Gazeteci/ Mahmud Salem
80. Gazeteci/Abdulhamid Karinadih
81. Gazeteci/Hama Al-Yaziji
82. Gazeteci/Hüssam Ammar
83. Gazeteci/Ula Atallah
84. Gazeteci/Dua Cebur
85. Gazeteci/Nermin Kavvas
86. Gazeteci/ Muhammed Ebu Samra
87. Gazeteci/Abdulkerim Awda
88. Gazeteci/Ahmed Ebu Absa
89. Gazeteci/Hanan Ayyar
90. Gazeteci/Samer Ebu Qab
91. Gazeteci/Rami Bader
92. Gazeteci/Asım Kemal Musa
93. Gazeteci/Ali Aaşur
94. Gazeteci/Mishaal Şehwan
95. Gazeteci/Hanan Kutşan
96. Gazeteci/Abdullah Ulwan
97. Gazeteci/Adil Zoroub
98. Gazeteci/ Aladh TEbu Muammar
99. Gazeteci/ Muhammed Khayif
100. Gazeteci/ Muhammed Ebu Havidi
101. Gazeteci/Ahmed Cemal Al-Matou
102. Gazeteci/Muhammed Al-Khaleq Al-Af
103. Gazeteci/ Muhammed Yunus Al-Zeitoub
104. Gazeteci/ Muhammed Hayraddin
105. Gazeteci/Ahmed Hayraddin
106. Gazeteci/Cebbar Ebu Hadroos
107. Gazeteci/Ekrem Al-Shati
108. Gazeteci/Hamza Wael Al Dahdouh
109. Gazeteci/ Mustafa Süreyya
110. Gazeteci/ Ay Salem Tabou Ajou
111. Gazeteci/Ali Salim Ebu Acveh
112. Gazeteci/Muhammed Ebu Dair
113. Gazeteci/Ahmed Bedir
114. Gazeteci/Şerif Aka'şeh
115. Gazeteci/Habb El-Alabab
116. Gazeteci/Fuad Ebu Khammash
117. Gazeteci/Muhammed Es-Selasini
118. Gazeteci/Zeyn Al-Zwayai
119. Gazeteci/Wail Recep Ebu Fanune
120. Gazeteci/Aya Ahmet Al-Rawag
121. Gazeteci/Issam Al-Oulu
122. Gazeteci/Muhammed Abdul El-Fattah A’tallah
123. Gazeteci/Rezak Ğarabeli
124 Gazeteci/Nazif Abdulcevvad
125. Gazeteci/Alaad Hassan Al-Hemas
126. Gazeteci/Enğam Ahmed Adwan
127. Gazeteci/Zeyd Ebu Zaid
128 Gazeteci/Yaser Mamdouh
129. Gazeteci/Muhammed Ruslan Şenivereh
130. Gazeteci/Mahmud Mishta
131. Gazeteci/Muhammed Şirin Yaghi
132. Gazeteci/ Musaab Ebu Zaya
133. Gazeteci/Muhammed Hıdır Salem
134. Gazeteci/Muhammed Al-Rifi
135. Gazeteci/Abdurrahman Saim
136 Gazeteci/Mahmud A'mad İsa
137. Gazeteci/Abdulwehhab Awni Ebu Awn
138. Gazeteci/Muhammed Adil Ebu Sakhl
139. Gazeteci/Muhammed El-Seyd Ebu Sakhl
140. Gazeteci/Tarık El-Seyd Ebu Sakhl
141. Gazeteci/Muhammed Bassam El-Camal
142. Gazeteci/Mustafa Ayyad
143. Gazeteci/Behaa Akkaşeh
144. Gazeteci/Hail En-Naccar
145. Gazeteci/Mahmud Muhammed Jahjouh
146. Gazeteci/Moataz Mustafa Al-Ghafri
147. Gazeteci/Amine Mahmud Hamid