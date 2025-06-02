Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM Güvenlik Konseyinde bayrak değişimi: Haziran ayı dönem başkanlığı Guyana'ya geçti

BM Güvenlik Konseyinde bayrak değişimi: Haziran ayı dönem başkanlığı Guyana'ya geçti

23:002/06/2025, Monday
AA
Sonraki haber
BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı temmuz ayında Guyana'dan Pakistan'a geçecek.
BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı temmuz ayında Guyana'dan Pakistan'a geçecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığı, Güney Amerika ülkesi Guyana'ya geçti. Ülkenin BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, başkanlıkları döneminde özellikle Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çatışma bölgelerinde çocukların korunması, çatışmaların önlenmesi ile barış ve güvenlik konularına odaklanacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığı, Güney Amerika ülkesi Guyana'ya geçti.

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, ülkesinin başkanlığı dönemindeki BMGK programını açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Rodrigues-Birkett, bir ay sürecek başkanlıkları döneminde başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çatışma bölgelerinde çocukların korunması, çatışmaların önlenmesi ile barış ve güvenlik konularına odaklanacaklarını belirtti.

Filistin'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Rodrigues-Birkett, "Guyana, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin kurucu üyelerinden biridir. Dolayısıyla bu konudaki savunuculuğumuz, işgalin yanlış olduğuna, sömürgeleştirmenin yanlış olduğuna ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının kullanılması gerektiğine olan inancımıza dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rodrigues-Birkett, Filistin devletiyle ilgili bu ay New York'ta yapılacak konferansın da iki devletli çözümde ilerleme sağlanmasına vesile olmasını umduklarını kaydederek, "Bir halkın vatanı yoksa güvenlik garantisi olamaz ve bu şiddet döngüsü devam eder." diye konuştu.


#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#Carolyn Rodriques-Birkett
#Guyana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en iyi 10 turizm ülkesi belli oldu: Türkiye de listede yer alıyor