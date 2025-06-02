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BM Genel Kurul Başkanlığına eski Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock seçildi

BM Genel Kurul Başkanlığına eski Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock seçildi

21:212/06/2025, الإثنين
G: 2/06/2025, الإثنين
AA
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Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.
Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığı için Genel Kurulda gerçekleştirilen oylamada, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 188 oyun 167'sini alarak 2025-2026 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığına, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Baerbock, 2025-2026 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Baerbock, Rusya'nın talebi üzerine BM Genel Kurulunda gizli oylamayla yapılan seçimde, 188 oyun 167'sini alarak BM 80. Dönem Genel Kurul Başkanı seçildi.

Rusya, Baerbock'un adaylığına karşı çıkan ülkeler arasında yer alırken 14 ülke de "çekimser" oy kullandı.

Aralık 2021 ile Mayıs 2025 arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.


#Annalena Baerbock
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