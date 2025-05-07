BM: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Pahalgam'da 22 Nisan'da meydana gelen korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Özellikle bu kritik dönemde Hindistan ve Pakistan'ın kolayca kontrolden çıkabilecek bir askeri çatışmadan kaçınmaları elzemdir. Hiç kuşkunuz olmasın: Askeri bir çözüm, çözüm değildir" dedi.