BM Barış Gücü toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Wadephul ve Savunma Bakanı Boris Pistoruis Berlin'de bakanlar düzeyinde düzenlenen BM Barış Gücü toplantısının açılışında konuştu.

Wadephul hiçbir ülkenin tek başına kendi vatandaşları için barış ve güvenliği sağlayamayacağını ifade ederek, "Birbirine bağlı bir dünyada, çatışmayı önlemek ve barışa yatırım yapmak ortak çıkarımızadır. Bu nedenle Almanya, Birleşmiş Milletler'in kararlı bir destekçisi olmaya devam edecektir." dedi.

Yeni hükümet olarak en büyük önceliklerinin Avrupa'da barış ve güvenliği korumak olduğunu belirten Wadephul güvenliğe özellikle yatırım yaptıklarını belirtti.

Wadephul, barışı koruma operasyonlarının çatışmalara uyum sağlayacak ve hızlı tepki verecek şekilde tasarlanması gerektiğine dikkati çekerek, özel çatışmalara uyum sağlayabilecek şekilde özel olarak kurgulanmış bir misyon yapısının oluşturulmasının tartışılmasını talep etti.

Barışı koruma misyonlarının ancak hükümetlerin ve yerel halkın güveni ile desteğine sahip olduklarında başarılı olabileceğini vurgulayan Bakan, "İşte bu nedenle, ilgili tüm yerel paydaşlarla işbirliği yapmak büyük önem taşıyor. BM personelini hedef alan dezenformasyon kampanyalarına ve saldırılara kararlı ve şeffaf bir şekilde yanıt vermeliyiz. Bu yüzden stratejik iletişime yatırım yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





Rusya'yı müzakere masasına çağırdı

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Wadephul, Rusya'yı İstanbul'da yapılması planlanan müzakere masasına gelmeye çağırarak, "Rusya orada boş bir sandalye bırakmamalı, barışla ciddi olarak ilgileniyorsa masaya gelmelidir." dedi.

Wadephul, Rusya'nın müzakerelere katılmaması durumunda bunun sonuçları olacağını belirterek, “Rusya'nın bu savaşı sürdürmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Savunma Bakanı Boris Pistorius

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise küresel çapta zorlukların bulunduğunu ve bunların kendilerini harekete geçmeye zorladığını söyledi.

Barış misyonları ve askerler olmadan dünya çapında barış ve istikrarın korunamayacağını aktaran Pistorius bu anlamda katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Değişime ihtiyaç duyulan alanlara dikkat çeken Pistorius, bunların teknoloji ve insansız hava araçları kullanımı ile kurumlar arasındaki sağlıklı iletişim olduğunu belirtti.

BM Barışı Koruma misyonlarına yeterli kaynak sağlanması gerektiğini vurgulayan Pistorius, uluslararası toplumun barış ve güvenliği korumakla sorumlu olduğunu kaydetti.

Uluslararası düzenin saldırı altında olduğunu savunan Pistorius, dünya genelinde çok sayıda insanın şiddet, yerinden edilme ve umutsuzluk içinde yaşadığını ifade etti.

Almanya'nın 1990'lardan bu yana da Barış Gücüne asker katkısında bulunduğuna dikkati çeken Pistorius, "Halihazırda 11 BM misyonundan beşine asker, polis ve sivil personel ile katılıyoruz." dedi.





Pistorius, BM Barış Gücü'nün uluslararası kriz yönetiminin en meşru, etkili ve düşük maliyetli araçlarından biri olmaya devam ettiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Berlin'deki toplantıya 130 ülkeden yaklaşık 800 temsilci katılıyor.







