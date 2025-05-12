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ABD: PKK'nın feshi dönüm noktasıdır

ABD: PKK'nın feshi dönüm noktasıdır

20:4012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın feshini 'zafer' olarak niteledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın feshini 'zafer' olarak niteledi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin açıklama yaptı. "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denilen açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. ABD, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK, son kongresinde alınan kararla kendisini lağvettiğini duyurdu.

Örgütün bu kararına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

ABD: PKK'nın feshi dönüm noktasıdır

"Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder."
denilen açıklamada,
"PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denildi.

X hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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