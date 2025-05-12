ABD Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin açıklama yaptı. "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denilen açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. ABD, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır." ifadeleri yer aldı.
Terör örgütü PKK, son kongresinde alınan kararla kendisini lağvettiğini duyurdu.
Örgütün bu kararına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yazılı açıklama yapıldı.
ABD: PKK'nın feshi dönüm noktasıdır
X hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.
Medeni dünyada terörün geleceği yoktur."