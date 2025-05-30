BM: Gazze'deki felaket savaşın başladığı tarihten bu yana en kötü durumda

"Gazze Şeridi'ne giden yardımların neredeyse tamamen abluka altına alındığı 80 günün ardından Gazze'de insani ihtiyaçlar patladı. Sahada koşullar daha da kötüleşirken ve kamu düzeni ile güvenliği bozulurken, içeri giren sınırlı miktardaki yardımlar, muhtaç 2,1 milyon insanı desteklemek için yeterli olmaktan çok uzak."