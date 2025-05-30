Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM: Gazze'deki felaket savaşın başladığı tarihten bu yana en kötü durumda

BM: Gazze'deki felaket savaşın başladığı tarihten bu yana en kötü durumda

21:5730/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
BM Genel Sekreter Sözcüsü, Gazze Şeridi'nde zorla tahliyelerin devam ettiğini ve sadece son iki haftada yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü, Gazze Şeridi'nde zorla tahliyelerin devam ettiğini ve sadece son iki haftada yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı basın toplantısında Filistin ile ilgili konuştu. Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Al-Awda Hastanesi'nin boşaltılmak zorunda kalındığını." ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani felaketin savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en kötü durumda olduğu ve yaklaşık 80 günlük İsrail ablukasından sonra
"ihtiyaçların patladığı"
uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistin'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Gazze'de İsrail saldırılarının ve insani krizin devam ettiğini belirten Dujarric,
"BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki (OCHA) meslektaşlarımız, Gazze'deki felaket savaşın başladığı tarihten bu yana en kötü durumda olduğunu söylüyor."
diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Al-Awda Hastanesi'nin boşaltılmak zorunda kalındığını, Gazze Şeridi'nde zorla tahliyelerin devam ettiğini ve sadece son iki haftada yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.


"BM ihtiyaç sahibi insanlara destek sağlamaya devam ediyor"

İsrail'in dün Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 30'unu içeren yeni bir yerinden etme emri yayınladığına işaret eden Dujarric, ayrıca Gazzelilerin yiyecek aramak için de hareket ettiklerinin gözlemlendiğini kaydetti.

Dujarric,
"BM ve insani ortaklarımız, sahadaki muazzam zorluklara ve Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım miktarı ve türü üzerindeki felç edici kısıtlamalara rağmen ihtiyaç sahibi insanlara destek sağlamaya devam ediyor."
ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

80 günlük ablukanın ardından Gazze'de insani ihtiyaçlar patladı

İnsani yardım kurumlarının Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısını tekrarlayan Dujarric,
"Gazze Şeridi'ne giden yardımların neredeyse tamamen abluka altına alındığı 80 günün ardından Gazze'de insani ihtiyaçlar patladı. Sahada koşullar daha da kötüleşirken ve kamu düzeni ile güvenliği bozulurken, içeri giren sınırlı miktardaki yardımlar, muhtaç 2,1 milyon insanı desteklemek için yeterli olmaktan çok uzak."
dedi.
Sözcü Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yasa dışı yerleşimci şiddetinin artmaya devam ettiğine de vurgu yaparak,
"Bu yıl şimdiye kadar yerleşimciler her ay yaklaşık 44 kişiye tekabül eden 220'den fazla Filistinliyi yaraladı. Bu, son 20 yılın en yüksek oranı."
diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde uyguladığı hareket kısıtlamalarına da işaret eden Dujarric, bu uygulamaların yaklaşık 90 bin Filistinlinin sağlık hizmetine, eğitime ve kendi geçim kaynaklarına erişimini engellemeye devam ettiğinin altını çizdi.



#batı şeria
#Birleşmiş Milletler
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı