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İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı: En az 2 ölü

İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı: En az 2 ölü

07:2330/05/2025, Cuma
IHA
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Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'a ait çok sayıda askeri tesise saldırı düzenlendiği bildirildi. İsrail'in son saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'a ait çok sayıda askeri tesise saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan noktalar arasında Sidon bölgesindeki bir askeri altyapının da yer aldığı belirtilen açıklamada bu bölgenin daha önce de İsrail ordusu tarafından vurulduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde bulunan ve Hizbullah'a ait roket rampalarını içeren askeri noktaların da hedef alındığı belirtilerek, "Hizbullah'ın söz konusu alt yapıyı onarmak amacıyla buralarda faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir" denildi. Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların açık bir ihlali olduğu savunularak, "IDF, İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve Hizbullah'ın bölgeye yerleşme girişimlerini önlemek için faaliyetlerini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

En az 2 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Nebatiye el-Fevka kasabasındaki Ali el-Tahir ormanını hedef alan drone saldırısında 1 yerel belediye çalışanının hayatını kaybettiğini bildirildi. Ayrıca İsrail ordusunun Kfarkela kasabasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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