İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı: En az 2 ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'a ait çok sayıda askeri tesise saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan noktalar arasında Sidon bölgesindeki bir askeri altyapının da yer aldığı belirtilen açıklamada bu bölgenin daha önce de İsrail ordusu tarafından vurulduğu aktarıldı.