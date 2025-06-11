BM Raportörü: 400 bin Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze’deki soykırımda öldürülen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini iddia etti. Soykırımcı İsrail’in verilerine dayanan bir analizi sosyal medyasında paylaşan raportör, işgalci İsrail ordusunun güncel verilerle Gazze’de 1,8 milyon kişinin olduğunu açıkladığını söyledi. 7 Ekim öncesi dönemde yapılan son nüfus sayımında Gazze’de 2,3 milyon kişinin ikamet ettiğine dikkati çeken BM raportörü, 100 bin kişinin ablukaya rağmen çevre ülkelere çıktığı varsayıldığında bile geride kalan 400 bin kişinin akıbetinin belli olmadığını ve işgalci güç tarafından öldürülmüş olabileceğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalede, Gazze’de ölü sayısının 200 bini geçmiş olabileceği yazılmıştı. 2 yıla yakın süredir devam eden İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki binaların yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Binaların enkazında binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.