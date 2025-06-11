Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BM Raportörü: 400 bin Filistinli öldürüldü

BM Raportörü: 400 bin Filistinli öldürüldü

04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

BM Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze’de öldürülen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini iddia etti. 2,3 milyon nüfusu olduğu bilinen Gazze’de, İsrail’in, 1,8 milyon kişinin yaşadığını açıkladığını hatırlatan Rajagopal, 100 bin kişinin ablukaya rağmen çevre ülkelere çıktığı varsayıldığında bile geride kalan 400 bin kişinin akıbetinin belli olmadığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze’deki soykırımda öldürülen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini iddia etti. Soykırımcı İsrail’in verilerine dayanan bir analizi sosyal medyasında paylaşan raportör, işgalci İsrail ordusunun güncel verilerle Gazze’de 1,8 milyon kişinin olduğunu açıkladığını söyledi. 7 Ekim öncesi dönemde yapılan son nüfus sayımında Gazze’de 2,3 milyon kişinin ikamet ettiğine dikkati çeken BM raportörü, 100 bin kişinin ablukaya rağmen çevre ülkelere çıktığı varsayıldığında bile geride kalan 400 bin kişinin akıbetinin belli olmadığını ve işgalci güç tarafından öldürülmüş olabileceğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalede, Gazze’de ölü sayısının 200 bini geçmiş olabileceği yazılmıştı. 2 yıla yakın süredir devam eden İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki binaların yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Binaların enkazında binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.




#Filistin
#Gazze
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası