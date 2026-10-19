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Hahamdan yağma fetvası

Hahamdan yağma fetvası

04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hahamdan yağma fetvası
Haham Dov Lior.

Polonya asıllı İsrailli tanınmış Haham Dov Lior, istilacı Yahudilerin Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytinleri çalmaları için ‘fetva’ verdi. Bu yağmayı kutsal metinlerdeki bir emrin yerine getirilmesi olarak niteleyen Lior, “Yahudi halkı, her gün dualarımızda ifade ettiğimiz üzere İsrail toprağından hiçbir zaman vazgeçmedi” dedi.

Polonya asıllı İsrailli tanınmış Haham Dov Lior, Yahudi dini hükmünde yayınladığı bir fetvada, işgalci Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytinleri çalmasına izin verdi. Lior’un kararında, İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle hasat döneminde zeytinlerine ulaşamayan Filistinli toprak sahiplerinin, daha önce üründen yararlanabildikleri yıllarda yeterince karşılık almış sayılacağı ileri sürüldü. Kararda, Yahudilerin bu zeytinleri toplayarak Filistinlilere ait topraklar üzerinde mülkiyet iddiasında bulunabilecekleri savunuldu.

TOPRAKLARI ELE GEÇİRİN

Polonya’da 1933’te doğan Lior, Filistinli çiftçilerin ürünlerinin çalınmasını bir adım daha ileri götürerek “ilave bir erdem” olarak nitelendirdi. Lior, istilacıların Yahudi gaspçıların uzağındaki toprakları da “fethetmeleri” ve mülkiyet iddialarını kamuoyu önünde göstermeleri gerektiğini savundu. Bunun kutsal metinlerdeki bir emrin yerine getirilmesi olduğunu iddia etti. Dini kararında, “Yahudi halkı, her gün dualarımızda ifade ettiğimiz üzere, İsrail toprağından hiçbir zaman vazgeçmedi” ifadelerini kullanan Lior, Arapların söz konusu toprakları Yahudilerden veya herhangi bir Yahudi bireyden satın almadığını, dolayısıyla bu arazilerin Yahudi halkının mülkiyetinde kaldığını öne sürdü.

SEÇİM KAMPANYASI DÖNEMİNDE ARTTI

Lior’un açıklaması, Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı sırasında yeni bir Yahudi teröristler saldırısı dalgasıyla karşı karşıya kaldığı dönemde yapıldı. Cuma günü İsrail ordusu ve işgalci Yahudilerin Batı Şeria genelinde Filistinlileri hedef alan 34 saldırısında en az 19 kişi yaralandı. Günlük şiddet olaylarını takip eden Amerikalı bir foto muhabiri de The Washington Post için haber yaparken gaspçıların saldırısına uğradı. Beş araç da ateşe verildi. Terr devleti İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar ve istilacıların saldırı riski nedeniyle çok sayıda Filistinli çiftçi, arazilerine ve ürünlerine ulaşamıyor. Yahudi işgalcilerin saldırıları bölgede daha önce de yaşanırken, son olaylar İsrail seçimlerine haftalar kala meydana geldi. Aşırı sağcı partiler, bu teröristlerin ve onları destekleyen kesimlerin oylarını kazanmak için çaba gösteriyor.

BEN-GVİR’İN MANEVİ REHBERİ

Dov Lior, Filistinlilerle toprak konusunda herhangi bir uzlaşmaya karşı çıkan sertlik yanlısı işgalci gruplar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu gruplar arasında, Lior’un dini hükümlerini güçlü biçimde destekleyen Hilltop Youth hareketi de bulunuyor. Lior, İsrail’deki Dini Siyonizm hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Ayrıca Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin manevi rehberi olarak görev yapıyor. İsrail siyaseti üzerine analist Mamun Ebu Amer, Ben-Gvir’in Lior’un Tevrat metinlerine ve Tesniye kitabına dayandırdığı dini hükümlerden yararlandığını söyledi. Ebu Amer, Lior’un Yahudi dinine ilişkin en uç yorumları benimsediğini ifade etti.

TİKTOK ÜZERİNDEN PROPAGANDA

Ebu Amer, “Önemli bir husus da şu: Ben-Gvir, TikTok platformu, propaganda ve popülist söylemler aracılığıyla rekabet ediyor. 7 Ekim olaylarının ardından İsrail’deki ortam ve genel atmosfer göz önüne alındığında, bu söylem ona yarıyor ve oy kazandırıyor; zira İsrail toplumunda bir ‘aşırıcılık pazarı’ mevcut” diye ekledi. Yaşananlar, Batı Şeria’da zeytin hasadı üzerinden büyüyen şiddetin yalnızca çiftçilerin ekonomik kayıplarıyla sınırlı kalmadığını, toprak mülkiyeti, dini yorumlar ve İsrail iç siyasetindeki güç mücadeleleriyle de iç içe geçtiğini ortaya koyuyor.



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Başlıklar :Filistinİsrailişgalyağmahaham
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