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Bunlar insan değil canavar

Bunlar insan değil canavar

04:00, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bunlar insan değil canavar
İstilacı Yahudiler, Filistinlilerin temel geçim kaynağı olan Zeytin bahçelerine, hasat zamanı saldırarak tahrip ediyor.

Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Abu Falah köyünde istilacı Yahudilerin saldırısına uğrayarak hastanelik olan Washington Post gazetesinin 63 yaşındaki muhabiri Heidi Levine, kaldırıldığı hastanede gözyaşları içinde yaşadığı vahşeti anlattı. İstilacıların kendisini ölesiye dövdüğünü anlatan Levine, “Bunlar insan değil canavar” diyerek Filistin’deki istilacı terörünün gerçekliğini anlattı.

Washington Post (WP) gazetesi muhabiri Heidi Levine, cuma günü Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Abu Falah köyünde, Filistinlilerin arazilerine saldıran istilacı Yahudiler tarafından ölesiye darp edildi. 63 yaşındaki Levine, olayları görüntülerken yanındaki diğer gazetecilerle beraber istilacıların saldırısından kaçarken yere düştü. İstilacılar tarafından ağır bir şekilde darp edilen gazeteci, meslektaşları tarafından güçlükle kurtarılarak Ramallah Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay, dünya basınında geniş yer bulurken WP gazetesi İsrail hükümetinden olaya ilişkin soruşturma açmasını talep etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Levine’in yaşadıklarını kınamakla yetinerek “Endişeliyiz” açıklaması yaptı.

Heidi Levine
Heidi Levine

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ramallah Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Levine, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Siyah giysili, yüzleri maskeli istilacıların 10 dakika boyunca kendisini darbettiğini anlatan Levine, “Bunlar insan değil canavar” diye konuştu. Levine, "Saldırıya uğradım ve yere itildim. Neyse ki kurşun geçirmez yelek ve kask takıyordum; aksi takdirde muhtemelen burada olmazdım, çünkü beni sürekli tekmeliyorlardı" dedi.

WP’DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Levine’nin uğradığı saldırıya ilişkin bir açıklama yapan WP Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, İsrail’deki aşırı sağcı hükümetten olaya ilişkin ciddi bir soruşturma yürütmesini ve saldırganları cezalandırmasını istedi. Saldırıya uğrayan Levine'nin üzerinde gazeteci olduğunu açıkça gösteren işaretler olduğunu hatırlatan Murray, "Heidi, tıbbi müdahale gördüğü ve güvende olduğu için rahatlamış olsak da, işini yapan bir gazeteciye yönelik bu haksız saldırı karşısında öfkeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD: ENDİŞELİZ!

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de soykırım işlemeye başlamasına eş zamanlı olarak Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddeti yoğunlaştırmasına, İsrail hükümetinin Batı Şeria’da binlerce dönümlük araziye el koyarak istila birimleri kurmasına karşı sessizliğini koruyan ABD yönetimi, vatandaşı olan bir gazetecinin istilacı saldırısına uğramasına da cılız bir tepki verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yayınladığı açıklamada, Heidi Levine’nin saldırıya uğramasından endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, "Yurt dışında herhangi bir Amerikalının zarar gördüğü durumlardan büyük endişe duyuyoruz. Batı Şeria’da herhangi bir tarafça işlenen suç niteliğindeki şiddeti kınıyoruz ve sorumluların hukuki hesap vermesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bergusi’den Trump’ın sessizliğine eleştiri

  • Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, WP muhabirinin istilacı Yahudiler tarafından maruz bırakıldığı saldırıya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaşananlar karşısında sessiz kaldığına dikkat çekerek Trump’ı eleştirdi. Bergusi, “Tam anlamıyla vahşi bir suç” diye nitelediği saldırının işgalci İsrail ordusunun koruması ve gözetimi altında yapıldığına vurgu yaptı.

Kuzulara bile saldırıyorlar

  • İşgalci İsrail ordusunun koruması altında hareket eden istilacı Yahudi çeteler, Filistinlilerin koyunlarına bile saldırıyor. İstilacılar, dün Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde Dervani ailesine ait bir çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak öldürdü. Yerel kaynaklar, istilacıların Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenlediğini aktardı. Menatir bölgesinde bulunan çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiğini aktardı.


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Başlıklar :GazzeFilistinisrail
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