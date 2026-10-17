İsrail’in suçlarına artık göz yumamayız

Roma’da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda konuşan Kurtulmuş, uluslararası düzenin İsrail’in Gazze’deki saldırılarını önleyemediğine dikkati çekti. Mevcut sistemin yaptırımsızlık nedeniyle zayıfladığını belirten Kurtulmuş, “Uluslararası düzen, İsrail hükümetinin 3 yılı aşkın süredir Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı önlemeyi başaramadı” ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Batı Şeria’da yıkım, yerinden edilme ve yerleşimci şiddetinin sürdüğünü, İsrail’in Suriye ve Lübnan dahil bölge ülkelerinin egemenliğini tehdit ettiğini söyledi. Kurtulmuş, “Gazze’de yaşanan insani felakete, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği açık insan hakları ihlallerine ve insanlığa karşı suçlara artık göz yumamayız. Bu, yalnızca siyasi bir mesele değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanı için bir sınavdır” dedi. Kurtulmuş, “Avrupa Konseyi’nin elindeki araçları, İsrail’in örgüt bünyesindeki gözlemci statüsünün askıya alınması da dahil olmak üzere mutlaka kullanılmalıdır” dedi.

Ayakta alkışlandı

Kurtulmuş’un konuşması, salonda bulunanlar tarafından ilgiyle takip edildi ve katılımcılardan büyük alkış aldı. Konuşmanın tamamlanmasıyla birlikte salondaki bazı ülke temsilcileri Kurtulmuş’u ayakta alkışladı.

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