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İran’da kapsamlı savaşa topyekûn hazırlık

İran’da kapsamlı savaşa topyekûn hazırlık

04:00, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İran’da kapsamlı savaşa topyekûn hazırlık
Arşiv.

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın yoğunluğu son aylarda düşse de tarafların müzakerelerde sonuca ulaşamaması, İran’daki savaş hazırlığının hızlandırılmasına sebep oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesi İran’a saldırılara yeniden başlanabileceğini açıklamış, bu kapsamda “Bombaların anası” olarak bilinen nükleer olmayan en etkili silah şeklinde tanıtılan MOAB bombasının İran’a karşı kullanılmasını onaylamıştı. İran Devrim Muhafızları (DMO) ve İran ordusu, muhtemel bir kapsamlı savaşa hazır olduğunu sık sık ilan ederken, bir taraftan da savaş sırasında yaşanacak bir iç karışıklığa karşı gönüllü sivillere askeri eğitim veriyor. ABD saldırısından sonra başlayan “Can Feda” kampanyası kapsamında 30 milyon sivil, gönüllü olmuştu. Bunların 8 milyonu ise savaşa hemen katılmaya hazır olduğunu beyan etmişti. El-Cezire muhabiri, Tahran’da bu sivillerin eğitimi için kurulan karargahı ilk kez görüntüleri. El-Cezire’de yer alan haberde, başka şehirlerde de bu karargahların kurulduğu belirtilirken sivillerin sokak savaşı, füze ve insansız uçak (İHA) kullanımı eğitiminin yanı sıra ilk yardım ve afet yönetimi eğitimi de aldıkları bildirildi. DMO yetkilileri, ilk etapta savaşa girmeye hazır olan 8 milyon gönüllünün oluşturacağı bin tugay kurmayı hedeflediklerini aktardı.

TRUMP: BU SADECE TATBİKATTI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, İran savaşının ABD ordusu için kolay bir askeri operasyon olduğunu ima ederek, "Borsa tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Hem de savaş devam ederken. Gerçi bu savaş değil, sadece bir askeri tatbikat" dedi. ABD donanmasının İran’a uyguladığı deniz ablukasının çok başarılı olduğunu ifade eden Trump, "Tek bir İran gemisi bile ablukayı aşamadı" açıklamasında bulundu. İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeye "küçük bir gezinti" yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, "Bunu yapmaktan nefret ettim, ancak nükleer silaha sahip olmalarına 2 hafta kalmıştı. Ben de ‘Bunun olmasına izin veremeyiz çünkü nükleer silaha sahip olurlarsa bunları kullanırlar. İsrail’i havaya uçururlar. Ortadoğu’yu havaya uçururlar. Tüm Ortadoğu’yu havaya uçururlar’ dedim" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :İranABDDiplomasi
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