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Gazze'de yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

Gazze'de yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

15:06, 18/10/2026, Pazar
AA
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Gazze'de yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı toprağa verildi
Yıllar sonra yakınlarının naaşlarına ulaşan Filistinliler, sevdikleriyle gözyaşları içinde vedalaştı.

Katil İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 Filistinlinin naaşı, yaklaşık 3 yıl sonra enkaz altından çıkarılarak toprağa verildi.

İsrail ordusu, 13 Aralık 2023'te Derec Mahallesi'nde içinde sivillerin bulunduğu pek çok evi bombaladı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında kalan naaşlara ulaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak 75 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı, saldırıların düzenlendiği Derec Mahallesi'nde, yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Yıllar sonra yakınlarının naaşlarına ulaşan Filistinliler, sevdikleriyle gözyaşları içinde vedalaştı.

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"Yaralarımız hala taze"

Filistinli Muhammed Ataullah, İsrail'in 13 Aralık 2023'te içinde bulundukları eve düzenlediği saldırıda babasını, erkek ve kız kardeşlerini ve bazı akrabalarını kaybettiğini söyledi.

Saldırıdan yalnızca kendisinin ve o sırada 8 yaşında olan kız kardeşinin kızının kurtulduğunu belirten Ataullah, "Yaralarımız hala taze, her gün kan kaybediyoruz. Topraklarımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bu toprakları terk etmeyeceğiz, ne yaparsanız yapın vatanımızdan göç etmeyeceğiz." dedi.

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"Hiçbir anne bu acıyı yaşamak zorunda kalmasın"

Söz konusu saldırıda eşini, 8 yaşındaki kızını ve 2 yaşındaki oğlunu kaybettiğini dile getiren Rıdvan Hudri ise "Bugün burada sadece eşini kaybetmiş bir kadın ya da çocuklarını kaybetmiş bir anne olarak değil, bütün ailesini kaybetmiş bir insan olarak bulunuyorum." diye konuştu.

Yakınlarının naaşlarına ulaşılmasıyla yaralarının yeniden kanamaya başladığını fakat bu yaranın hiç bir zaman da iyileşmediğini dile getiren Hudri, "Hiçbir anne bu acıyı yaşamak zorunda kalmasın." dedi.

Ebu Heysem Haccac ise Gazze Şeridi'nde saldırıların devam etmesi ve ekipman yetersizliği nedeniyle ailesinin cenazelerinin uzun süre enkazdan çıkarılamadığını, yıllar süren bekleyişin ardından yakınlarının cenazesine ancak ulaşılabildiğini ifade etti.

Geniş katılımlı cenaze töreni

Gazze'de yaklaşık 3 yıl sonra enkaz altından çıkarılan 75 Filistinli için Derec Spor Kulübü önündeki meydanda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, cenaze yakınlarının yanı sıra Filistinli gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ile sivil savunma ekipleri katıldı.

Törenin ardından cenazeler, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Kabristanı'na defnedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah el-Mecdelavi, naaşların son haftalarda Derec Mahallesi'nde ekiplerin çalışma yürüttüğü evlerin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Söz konusu evlerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ilk aylarında, sakinleri içindeyken bombalandığını vurgulayan Mecdelavi, naaşlarına ulaşılan kişilerin Kasım, Zeytuniye, Ataullah, Kahveci, Hudari ve Alvan aileleri başta olmak üzere 20 aileye mensup olduğunu aktardı.

Mecdelavi, naaşlarına ulaşılan kişilerin söz konusu evlerde yaşayanlar ya da saldırılar nedeniyle bu evlere sığınanlar olduğunu kaydetti.

Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının, imkanların kısıtlı olması ve ağır iş makinelerinin bulunmaması nedeniyle güçlükle yürütüldüğünü belirten Mecdelavi, ekiplerin yetersiz imkanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan naaşların çıkarılması için Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından "Şehitlerin Naaşlarının Çıkarılması" projesi başlatılmıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle çalışmaların sekteye uğradığı Gazze'de ekipler, sınırlı sayıda iş makinesi ve yıpranmış ekipmanla enkaz altındaki naaşlara ulaşmaya çalışıyor. Enkazdan çıkarılan naaşlar için bölgede toplu cenaze törenleri düzenleniyor.

Başlıklar :GazzeİsrailFilistin
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