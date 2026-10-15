23:13, 15/10/2026, Perşembe
İşgalci İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de bir binayı bombaladı
Gazze'de yürürlükteki ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail, Gazze kent merkezinde yer alan Yermuk Caddesi'ndeki bir evi İHA ile hedef aldı. Saldırıda bina tamamen yıkılırken, İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarına devam ettiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırıları ve ihlalleri durmaksızın devam ediyor. İsrail güçleri, ateşkes şartlarını hiçe sayarak sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre saldırı, Gazze kent merkezinde bulunan Yermuk Caddesi’nin batı kesiminde meydana geldi. Bölgedeki sivil yerleşime ait bir ev, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı. Gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda hedef alınan bina tamamen yıkılarak moloz yığınına döndü.
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