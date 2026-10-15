İşgalci İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de bir binayı bombaladı

Gazze’de kadın ve çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürek yakan çağrı: Lütfen bizi bu acıdan kurtarın

Gazze'de Filistinli kadın ve çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu posterlerle çağrıda bulundu. Türk vatandaşlığı bulunan yakınlarını kaybeden Gazzeli aileler, "Lütfen bizi bu acıdan kurtarın" diyerek Türkiye'ye dönmek ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.