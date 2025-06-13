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Buzlar rekor seviyede eriyor

Buzlar rekor seviyede eriyor

04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilim ağı World Weather Attribution'ın (Dünya Hava Durumu-WWA) bildirdiğine göre, Grönland'ın buz tabakası, mayıs ayındaki sıcak hava dalgası sırasında ortalamadan 17 kat daha hızlı eridi. WWA, “Bu mayıs ayında İzlanda üzerinde gözlemlenen sıcaklıklar rekor kırarak 1991-2020 ortalama mayıs günlük maksimum sıcaklıklarından 13 santigrat dereceden fazla daha sıcak oldu” dedi. Ağ, bu mayıs ayında İzlanda ve Grönland'da gözlemlenen rekor sıcaklıkların ancak 100 yılda bir tekrarlanabileceğini kaydetti. WWA, açıklamasında, buzların erimesi sele yol açabileceğini, yollara ve altyapıya zarar verebileceğini aktardı. Yeni Mayıs ayı sıcaklık rekoru 26.6°C ile Doğu İzlanda'daki Egilsstaoir'de kaydedilirken, mevcut iklimde tahmini geri dönüş süresinin yaklaşık 110 yıl olduğu kaydedildi.


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