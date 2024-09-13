Çin'den 'egemenlik' vurgusuyla tepki: Alman savaş gemileri ihtilaflı Tayvan Boğazı'ndan geçti

Almanya donanmasına ait iki savaş gemisinin, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, bir Alman fırkateyni ile ikmal gemisinin Tayvan Boğazı'nı kuzeyden güneye geçtiğini bildirdi.
Açıklamada, Tayvan ordusunun gemilerin çevresindeki suları ve hava sahasını kontrol altına tuttuğu ve durumun normal olduğu kaydedildi.
Çin'in itirazlarına cevap
Çin'den tepki
Almanya Boğaz'dan geçmekten kaçınıyordu
ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, Çin'in egemenlik iddiasına karşı uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi adına zaman zaman savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirirken Almanya uzun süredir bundan kaçınıyordu.