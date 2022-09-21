Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu: Barış çabamıza destek verin

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından çözüm umutları için gözlerin çevrildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda dünyaya hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İki taraf için onurlu çıkış” çağrısı yaptı. Tahıl koridoruyla sağlanan mutabakata vurgu yapan Erdoğan, “Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir” dedi. Ege’de Yunanistan’ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarını gündeme getiren Erdoğan, “Yunanistan Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi” diye konuştu. Erdoğan, Filistin sorunun çözümü için “Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasını imzalayacağını umduklarını sözlerine ekledi.

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TAHILI DÜNYAYA ULAŞTIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Ukrayna'da yedinci ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Diyaloğun anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın BM Genel Sekreteri ile yürüttüğümüz çabalar neticesinde Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladık.

Tahıl koridoru mutabakatı BM'nin son yıllardaki en büyük başarılarından biridir. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İstanbul Mutabakatı müzakerelerin sonuç verdiğini göstermiştir. Aynı yaklaşım nükleer santral konusunda da sergilenebilir.

DÜNYAYA UKRAYNA ÇAĞRISI

Her iki tarafa da Krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir çözümü bulmamız gerekiyor. Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Tüm bu felaketler etkin çok taraflılığın BM'de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu hatırlatmıştır. Güvenlik Konseyi'nin hesap verebilir bir işleyişe kavuşması önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Ortak vazifemizi unutturmamak için dünya beşten büyüktür yaklaşımını her platformda çizmeye devam edeceğiz. Tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek.

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VİZYONUMUZ BARIŞ ODAKLI

Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Çatışmaların çözümü konusunda çaba harcıyoruz. Anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde kolaylaştırıcı olarak hareket ediyoruz. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olmamızı sağlayacak inisiyatifler alıyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi bölgemizin istikrarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü daha fazla tehdit etmektedir. 4 milyon sivil ülkemizin sağladığı güvenlik şemsiyesi ve uluslararası yardımlar sayesinde hayata tutunmalıdır. Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir.”

PKK ve türevlerine kayıtsız kalamayız

Türkiye’nin terörle mücadelesine vurgu yapan Erdoğan, “PKK ve türevlerine karşı Türkiye’nin kayıtsız kalması beklenemez” dedi. Türkiye’nin terörizme karşı her türlü önlemi almaya muktedir olduğunu kuvvetle belirtiklerini ifade eden Erdoğan, “Ülkemize güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, PKK ve türevlerine karşı Türkiye’nin kayıtsız kalması beklenemez. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütüne karşı asla çekinmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. PKK’yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Suriye’de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Filistin dışında formül yok

Irak’ta huzurun hakim kılınması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ısrarla durulması gereken yerlerden birinin Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Libya’da adil bir seçimin yapılarak, meşruiyetini halktan alan güçlü bir hükümetin başa gelmesi temel hedef olmalıdır. Ortadoğu coğrafyasında kalıcı barış ve istikrarın tesisi açısından sonra erdirilmesini düşündüğümüz İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek veriyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğini sağlanması şarttır. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti dışında bir çözüm, bir formül yoktur. Bu süreçte BM Filistinli mültecilere yardım ajansının kurumsal ve mali kapasitesinin geliştirilerek Filistinli mazlumlara sahip çıkılması uluslararası sorunudur.”

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KKTC tanınmalı

Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet eden Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte iyi niyetli çaba gösterdik. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Bu yıl NATO’ya katılımının 70. yıldönümüne ulaşan güçlü bir müttefik olan Türkiye Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlıyoruz. En batıdaki Asyalı olarak da yeniden Asya girişimiyle aynı amaçla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asım Bebek'i dünyaya gösterdi

Yunanistan’ın Ege’de mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarını BM kürsüsünde dünyaya gösteren Erdoğan, son olarak 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvahab ve ailesinin Yunanistan tarafından öldürüldüğünü söyledi. Konuşması sırasında öldürülen çocukların resimlerini de gösteren Erdoğan, Atina yönetiminin Ege’yi adeta mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin artığını görüyoruz. Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvahab ve ailesi, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybetmiştir. Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.

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Doğu Akdeniz’de haklarımızı sonuna kadar savunacağız

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar savunacağını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Ege ve Doğu Akdeniz’de ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan, tahrik siyasetini bıraksın, Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar savunacaktır.”

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