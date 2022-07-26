Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyaya gidiyor
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Putin'le görüşecek.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyaya gidiyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidecek. Erdoğan, 5 Ağustos'ta gerçekleşecek günübirlik ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek.

Ukrayna savaşının başladığı tarihten bu yana iki lider sık sık bir araya gelmişti. Son görüşme 19 Temmuz'da İran'daki üçlü zirvede gerçekleşmişti. Görüşmede Suriye'deki son durum masaya yatırılmıştı.

5 Ağustos'ta gerçekleşecek sürpriz görüşmede ise İstanbul'da kurulan Tahıl Koordinasyon Merkezi ve Ukrayna'daki son durumun ele alınması bekleniyor.

RUSYA İLE BAYKAR GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın Baykar'la anlaşma yapmak istediği konusundaki teklifi kurmaylarına iletmişti. Soçi'deki zirvede bu konunun da gündeme geleceği ifade ediliyor.

Dün TRT özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi hedeflediklerini kaydetmiş, Suriye'de devam eden durumla ilgili ise, Rusya ve İran'ın bir tavır belirlemesi gerektiğini vurgulamıştı.

İRAN'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’nda bir araya gelmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinden ilk görüntüler geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu' dedi.

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