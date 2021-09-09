Dünya DEAŞ destekçisi Lafargeden flaş hamle İsviçredeki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti
AVRUPA

DEAŞ destekçisi Lafarge'den flaş hamle: İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'i finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Haber Merkezi AA
DEAŞ destekçisi Lafargeden flaş hamle: İsviçredeki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti
Lafarge, DEAŞ'i finanse ettiği suçlamalarının ardından şirket ismini "Holcim Ltd" olarak tescil ettirdi.

Fransız Yargıtayı'nın, önceki gün, Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varması gözleri şirketin İsviçre'deki ortağına çevirdi.

Yargıtay ayrıca Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" da teyit etti.

Lafarge'ın, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamaları ve 2014'te Suriye'deki fabrikasını kapattıktan aylar sonra Temmuz 2015'te İsviçre'deki rakibi Holcim ile birleşme kararı alması dikkati çekti.

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Resmi birleşmenin ardından İsviçre'deki şirketin ismi LafargeHolcim Ltd olmuştu. Ancak Fransız Yargıtayı'nın karar açıklamasına kısa süre kala şirket isim değişikliğine gitti.

"Lafarge" ibaresi atıldı, "Holcim Ltd" adını aldı

4 Mayıs 2021'de yapılan şirketin yıllık genel kurul toplantısında hissedarlar grup adının Holcim Ltd olarak değiştirilmesi lehinde oy kullandı ve şirketin yeni ismi İsviçre ticaret siciline kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise isim değişikliğinin “verimlilik ve etki” gibi faktörler nedeniyle yapıldığı ileri sürüldü.

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İsim değişikliğine rağmen Fransa'da cezai kovuşturma riskiyle karşı karşıya

Swissinfo internet sitesinin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre, Fransa'da mahkemenin "Lafarge kararından" sonra, şirketin İsviçre'deki ortağı Holcim Ltd, Fransa'da cezai kovuşturma ile karşı karşıya.

Haberde, Holcim Ltd hisselerinin dün yüzde 4,2'den fazla değer kaybettiği ve bunun 29 Ocak'tan bu yana en büyük düşüş olduğu vurgulandı.

Bugün de şirketin hisseleri yüzde 2 değer kaybederek işlem görüyor.

Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre frangı (25,5 milyar dolar) olarak açıklanırken, 60'tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor.

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