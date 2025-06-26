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DSÖ 2 Mart sonrası Gazze'ye ilk kez ulaştırdığı tıbbi malzemeleri 'okyanusta damla' olarak niteledi

DSÖ 2 Mart sonrası Gazze'ye ilk kez ulaştırdığı tıbbi malzemeleri 'okyanusta damla' olarak niteledi

20:5326/06/2025, Perşembe
AA
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Gazze'ye temel tıbbi malzemeleri taşıyan 9 yardım tırı ulaştı.
Gazze'ye temel tıbbi malzemeleri taşıyan 9 yardım tırı ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana ilk kez tıbbi malzeme ulaştırdıklarını bildirdi. DSÖ, bunun okyanusta bir damla olduğunu ve hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardımın şart olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana ilk kez tıbbi malzeme ulaştırdıklarını ancak bunun sadece okyanusta bir damla olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"DSÖ dün, 2 Mart'tan bu yana ilk tıbbi sevkiyatını Gazze'ye ulaştırdı."
ifadelerini kullanan Ghebreyesus, temel tıbbi malzemeleri taşıyan 9 yardım tırından 2000 ünite kan ve 1500 ünite plazmanın yer aldığını bildirdi.

"Hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardım şart"

Ghebreyesus,
"Tıbbi malzemeler, rota boyunca yüksek riskli koşullara rağmen herhangi bir yağma olayı olmadan Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı üzerinden taşındı. Bu malzemeler önümüzdeki günlerde öncelikli hastanelere dağıtılacak. Kan ve plazma, gıda dağıtım noktalarındaki olaylarla bağlantılı olan yaralanmaların artması nedeniyle kritik kıtlıklarla karşı karşıya kalan hastanelere dağıtılmak üzere Nasır Hastanesi'nin soğuk hava deposuna teslim edildi."
ifadelerini kullandı.

DSÖ'ye ait 4 kamyonun hala Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ve daha fazlasının Gazze'ye doğru yolda olduğu bilgisini paylaşan Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığına ve BM'ye desteği için teşekkürlerini iletti.

Ghebreyesus
"Ancak bu tıbbi malzemeler okyanusta sadece bir damla. Hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardım şart. DSÖ, sağlık yardımının Gazze'ye mümkün olan tüm rotalar üzerinden derhal, engelsiz ve sürekli olarak ulaştırılması çağrısında bulunuyor."
değerlendirmesinde bulundu.


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