DSÖ 2 Mart sonrası Gazze'ye ilk kez ulaştırdığı tıbbi malzemeleri 'okyanusta damla' olarak niteledi

"Ancak bu tıbbi malzemeler okyanusta sadece bir damla. Hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardım şart. DSÖ, sağlık yardımının Gazze'ye mümkün olan tüm rotalar üzerinden derhal, engelsiz ve sürekli olarak ulaştırılması çağrısında bulunuyor."