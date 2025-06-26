DSÖ 2 Mart sonrası Gazze'ye ilk kez ulaştırdığı tıbbi malzemeleri 'okyanusta damla' olarak niteledi

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana ilk kez tıbbi malzeme ulaştırdıklarını bildirdi. DSÖ, bunun okyanusta bir damla olduğunu ve hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardımın şart olduğunu ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana ilk kez tıbbi malzeme ulaştırdıklarını ancak bunun sadece okyanusta bir damla olduğunu bildirdi.
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Hayat kurtarmak için büyük ölçekli yardım şart"
DSÖ'ye ait 4 kamyonun hala Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ve daha fazlasının Gazze'ye doğru yolda olduğu bilgisini paylaşan Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığına ve BM'ye desteği için teşekkürlerini iletti.