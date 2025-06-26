Gazze'de 400 bin kişi kayıp

Gazze’de işgalci İsrail ordusunun işlediği soykırım 628’inci gününü geride bıraktı. Bu süreçte, resmi rakamlara göre 56 bini aşkın sivil İsrail saldırılarında öldürüldü. Ancak Harvard Üniversitesi bağlantılı bir rapor, 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılar esnasında, ölü olarak kaydedilenlerden başka 377 bin kişiden haber alınamadığını ortaya koydu. Toplam ölü sayısının 433 bin olduğuna işaret edilen rapora göre, bunların 185 binini çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Balakrishnan Rajagopal da Haziran ayı başında ölü sayısının 400 bini aştığını bildirmişti. Geçtiğimiz aylarda dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalede, Gazze’de ölü sayısının 200 bini geçmiş olabileceği yazılmıştı.





NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ YOK

İsrail asıllı Harvard Üniversitesi profesörlerinden Yaakov Garb tarafından yayınlanan rapor, veri analizinin yanı sıra insani yardım kuruluşlarının raporları ve haritalandırılmış bilgilere dayanıyor. Raporda yer verilen, İsrail ordusunun hazırladığı tahmini nüfus haritasına göre, Gazze’de kamplara yerleşmiş insanlar dışında bir milyon Filistinli yaşıyor. Gazze’nin güneyindeki Mevasi’de kurulan çadırlarda yaşayan 500 bin ve Gazze şehir merkezinde bulunan 350 bin kişiyle birlikte bu rakam 1 milyon 850 bine ulaşıyor. Resmi rakamlar, Gazze’de 7 Ekim 2023 öncesi 2.4 milyon Filistinlinin yaşadığı biliniyor. Bu da Gazze nüfusunun dörtte birinin ortadan kaybolduğunu gösteriyor.





YARDIM NOKTALARINDA 516 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgalci güç, 27 Mayıs’ta ABD ile birlikte kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla yardım dağıtmaya başladığını iddia etti. Filistin Hükümeti Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, GHF’nin yardım dağıtmaya başlamasının üzerinden geçen 1 ayda, dağıtım merkezlerine yardım almak üzere giden 516 Filistinli işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Yaakov Garb’in hazırladığı raporda, yardım dağıtım merkezlerinin dördünün güneydeki Refah’ta, birinin kuzeydeki Netzarim Koridoru civarında olduğu ve bu noktaların tamamen askeri bölgelerde yer aldığına dikkat çekildi. Filistinli sivillerin yardım almak için çok sayıda askeri noktadan geçmek zorunda bırakıldığına işaret edilen raporda, bu noktalardaki İsrail askerlerinin herhangi bir durumda sivillere ateş açabildiğinin altı çizildi. Raporda ayrıca, GHF’nin Gazze’deki askeri kontrol yüzünden nüfusun az bir kısmına yardım dağıtabildiği kaydedildi.





ÖĞRENCİLER DE HEDEFTE

Öte yandan, Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria’da da Filistinli çocuklar işgal güçlerinin hedefinde. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında Batı Şeria ve Gazze'de 16 bin 802 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 26 binden fazla öğrencinin de yaralandığını duyurdu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen üniversite öncesi öğrenci sayısının 15 bin 553'e, yaralı sayısının ise 23 bin 411'e ulaştığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da da 103 öğrencinin hayatını kaybettiği, 691'inin yaralandığı, 361 öğrencinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.





İŞGAL ZIRHLISINI YAKTILAR

Filistinli direnişçiler işgalci İsrail ordusuna ağır darbeler indirmeye devam ediyor. İsrail Yayın Kurulu (KAN), salı günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşanan çatışmalarda biri rütbeli 7 askerin öldürüldüğünü bildirdi. KAN’ın aktardığına göre salı öğleden sonra bir direnişçinin askeri personel aracına yerleştirdiği bombanın patlamasıyla araç yandı. İsrail güçleri yangını söndüremeyince bölgeye gelen D9 tipi buldozer, askeri araca kum serperek söndürmeye çalıştı ancak bu da başarısız oldu ve 7 asker aracın içinde yanarak öldü.



