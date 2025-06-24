Gazze için kritik uyarı: Çocuklar susuzluktan ölebilir

"İnsanlar sadece yiyecek temin etmeye çalıştıkları için öldürülüyor. Bu, işleyen, adil, bağımsız ve tarafsız insani yardım sisteminin ön koşullarını karşılamayan askerileştirilmiş bir yardım dağıtım sistemi nedeniyle yaşanıyor. Artık her iki taraftaki liderlerin bu katliamı durduracak siyasi cesareti göstermelerinin zamanı gelmiştir."