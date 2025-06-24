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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran ve İsrail'e ateşkese uyma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran ve İsrail'e ateşkese uyma çağrısı

16:4924/06/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran'a ateşkese uyma çağrısı yaparak bölgedeki diğer ihtilaflarda da ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran’a tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Guterres, İsrail ile İran arasında varılan ateşkesle ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Guterres, çatışmanın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, İsrail ve İran'a ateşkese uyma çağrısı yaparak bölgedeki diğer ihtilaflarda da ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, iki ülke halkının da çok fazla acıya maruz kaldığını kaydetti.



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