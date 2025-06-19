BM evlerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından ülkede yeni bir dönem başladı.





Esed'in devrilmesinin ardından özgürleşen Suriye'nin yeni yönetimi, Türkiye'nin de desteği başta olmak üzere ölü rejimin yıkıntılarını üzerinden atmak için bir reform dönemi başlattı.





Ülkelerinin kanlı ellerden kurtulması üzerine milyonlarca Suriyeli de, terk etmek zorunda kaldıkları anavatanlarına geri dönmeyi sürdürüyor.









2 milyondan fazla Suriyeli geri döndü





Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya platformu X üzerinden, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile ilgili güncel verileri açıkladı.





Grandi yaptığı açıklamada, aralık ayından bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin ülkelerine geri döndüğünü duyurdu.









"Bu dönüş dalgası, bir umut ışığıdır"





Grandi, şu anda Lübnan’da bulunduğunu ve Dünya Mülteci Günü kapsamında Suriye’ye gitmek üzere yola çıktığını ifade ederek, bu dönüş dalgasının bölgedeki tüm taraflar için bir umut taşıdığını belirtti.





Grandi, "Bu durum, başka bir istikrarsızlık ve yerinden edilme dalgası yerine siyasi çözümlere ihtiyacımız olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Özellikle Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerde bulunan Suriyeli sığınmacıların dönüş sürecinin hız kazanması beklenirken, uluslararası toplumun bu dönüşlerin güvenli ve gönüllü olması yönündeki çağrıları sürüyor.











