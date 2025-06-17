Suriye elektriğinin yüzde 50'si karşılanacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, Suriye’de kısa süre önce imzaladıkları enerji anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şam’da, Katar ve ABD’li firmaların da dahil olduğu bir anlaşma imzaladıklarını dile getiren Kalyoncu, “Herhalde 30-40 senedir hiçbir şey yapılmamış oraya. Günde iki saat elektrik veriyorlar. Su yok, hiçbir şey yok. Ticari olarak bakmıyoruz buraya” dedi.

HAVALİMANI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bölgede en acil ihtiyacın elektrik olduğunu ifade eden Kalyoncu, “Biz ilk başta elektrik anlaşması yaptık. 3 yıl içerisinde elektrik ihtiyacının yüzde 50’si karşılanacak” şeklinde konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025 yılı mezuniyet töreninde basın mensuplarıyla bir araya gelen Cemal Kalyoncu, yaptığı açıklamada, “Bölgedeki insanlara hizmet götürülmesi gerekiyor. Havalimanı ile ilgili de görüşmelerimiz var. Teknik ekibimiz orada çalışıyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİ HİÇBİR ZAMAN TİCARİ OLARAK DÜŞÜNMEDİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ilgili de bilgileri paylaşan Kalyoncu, 8 bin 500 öğrencisi olan üniversiteden bu yıl 1.657 öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tek vakıf üniversitesi olduklarını belirten Kalyoncu, "Kaliteli, nitelikli eğitim vermeye çalışıyor, nicelikten çok niteliğe önem veriyoruz. Üniversiteyi hiçbir zaman ticari olarak düşünmedik. Her zaman daha iyi öğrenci yetiştirelim, daha iyi hizmet verelim istedik” diye konuştu.

BURSLULUK ORANI YÜZDE 57

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin burs oranının diğer üniversitelere göre daha yüksek olduğunu belirten Kalyoncu, “İki vakfımız var biri Eğitim ve Hizmet Vakfı, diğeri Kalyon Vakfı. Bugüne kadar 30 bin öğrenci burs olanaklarından faydalandı. Şu anda da 3 bine yakın öğrenciye burs veriyoruz. Başka üniversitelere giden öğrencilere de burs sağlıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde burs oranı şu an için yüzde 57” dedi.

ARA ELEMAN AÇIĞINA ÇARE OLACAK İŞ BİRLİĞİ

Mezun olacak öğrencilere mümkün olduğu kadar kendi bünyelerinde inşaat, havalimanı, yol gibi alanlarda staj imkanı sağladıklarını ifade eden Kalyoncu, “Teoriğin yanında pratik de öğreniyorlar. Sonrasında iş imkanı bulmaları için de yardımcı oluyoruz” dedi. İş dünyasının ara eleman sıkıntısı çektiğini söyleyen Kalyoncu, “Organize Sanayi ile hem iş birliğimiz var hem de teknik olarak çalışıyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi TEKNOKENT ile yapılan iş birlikleri sayesinde de sanayiye entegre projeler geliştiriyoruz. Ara eleman yetişmesi amacıyla mesleki liselerin artırılması ve öğrencilerin yönlendirilmesi lazım” açıklamasında bulundu.

Cemal Kalyoncu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk 10’da

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik çalışmalarından söz eden Cemal Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı. “Üniversitemiz; 2009-2010 döneminde eğitim-öğretime başladı. Şu ana kadar 20 bine yakın mezun verdi. Mezun istihdamı, öğrenci memnuniyeti ve doluluk oranlarında ülkemizin ilk 10 üniversite arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.”







