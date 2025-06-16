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330 bin lirası olana sıfır Togg

330 bin lirası olana sıfır Togg

14:0316/06/2025, Pazartesi
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Togg
Togg

Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'a sahip olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor.

Türkiye'de elektrikli araç satışlarında liderliği elinden bırakmayan, sabit fiyatıyla tüketicinin yanında olan, finansman kampanyalarıyla cazip fırsatlar sunan Togg kurumsal müşterileri için 1.5 milyon liraya kadar finansman avantajı sağlıyor.


Togg T10X V2 araçlar için 48 ay vadede, yüzde 3.30 faiz oranıyla 1.5 milyon lira kredi kullandırılıyor. Fiyatı 1 milyon 830 bin lira olan Togg'u almak isteyenler böylece sadece 330 bin lira peşinatla Togg sahibi oluyor.


AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Togg'un 48 ay boyunca her ay ödenecek taksiti de 64 bin 561 lira oluyor.


VERGİ AVANTAJI VAR

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.


Şirket araçlarının yakıt, genel bakım ve otopark gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.

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