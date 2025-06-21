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ABD BM Daimi Temsilcisi'nin dili sürçtü: İsrail hükümeti terör yaymıştır

ABD BM Daimi Temsilcisi'nin dili sürçtü: İsrail hükümeti terör yaymıştır

09:0821/06/2025, Cumartesi
AA
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ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea.
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İran aleyhine yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullandı.

Shea, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşma yaptı.


"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor" diyen Shea, kısa bir duraksamanın ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, asıl kastının "İran hükümeti" olduğunu ifade etti.


Shea, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olarak nitelendirdi.


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ABD BM Daimi Temsilcisi'nin dili sürçtü: İsrail hükümeti terör yaymıştır
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'Bu durum kabul edilemez'

İran'ın nükleer silaha sahip olmak için gereken malzemelere sahip olduğunu iddia eden Shea, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.


Shea, Washington​​​​​​​ yönetiminin İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü eylemleri desteklediğini ancak bu saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.


İran hükümetinin daha fazla yıkım yaşanmaması için nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ı bu rotadan dönmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

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