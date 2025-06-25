Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 16 bin 802 öğrenciyi katletti

Bakanlığın Facebook hesabında paylaşılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden, yaralanan ve gözaltına alınan öğrenci ve eğitim personelinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üniversite öncesi öğrenci sayısının 15 bin 553'e, yaralı sayısının ise 23 bin 411'e ulaştığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da da 103 öğrencinin hayatını kaybettiği, 691'inin yaralandığı, 361 öğrencinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında ölen üniversite öğrencilerinin sayısına da yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde 1111 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 317 öğrencinin yaralandığı ve çok sayıda öğrencinin de gözaltına alındığı, Batı Şeria'da ise 35 öğrencinin hayatını kaybettiği, 219'dan fazlasının yaralandığı ve 399'unun gözaltına alındığı ifade edildi.Açıklamada, Gazze Şeridi'nde toplam 25 bin 728, Batı Şeria'da ise en az 910 öğrencinin İsrail saldırılarında yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki üniversite öncesi okullarda 701 eğitim personeli hayatını kaybederken, 3 bin 15 personelin yaralandığı, Batı Şeria'daki okullarda ise 4 eğitim personelinin hayatını kaybettiği, 21'inin yaralandığı ve 182'sinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki üniversitelerde 221 personelin hayatını kaybettiği, 1416'sının yaralandığı, Batı Şeria'da ise 17 personelin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze ve Batı Şeria'da, İsrail'in saldırılarında üniversite öncesi okullarda 705 olmak üzere 926 eğitim personelinin hayatını kaybettiği, toplam 4 bin 452 eğitim personelinin yaralandığı açıklandı.

Eğitim kurumlarına yönelik saldırılarla ilgili olarak ise açıklamada, Gazze Şeridi'nde 118'den fazla devlet okulunun yıkıldığı, 252 okulun ciddi şekilde hasar gördüğü, 91 okulun bombalandığı ve tahrip edildiği, 60'tan fazla üniversite binasının tamamen yıkıldığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait 93 okulun bombalandığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria'da ise 152 okulun İsrail güçleri tarafından tahrip edildiği, 8 üniversiteye baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Kudüs'ün de aralarında bulunduğu Batı Şeria'da ve dünyanın 37 ülkesindeki Filistinli öğrenciler için 21 Haziran Cumartesi günü başlayan lise sınavlarına Gazze Şeridi'ndeki öğrencilerin ikinci kez giremedikleri kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze'deki soykırıma paralel olarak Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı ve saldırılarda en az 981 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 56 bin 77'ye, yaralıların sayısı da 131 bin 848'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.