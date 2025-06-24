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İsrail hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

İsrail hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

10:0324/06/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İşgalci İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından ateşkes sonrası yeniden uçuşlara açtı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in hava sahasını kapatmasından 3 saat sonra yeniden açtığı belirtildi.


ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde
"Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin."
ifadesini kullanmıştı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.




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