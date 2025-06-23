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İsrail Tahran'daki Kızılay binasını vurdu

İsrail Tahran'daki Kızılay binasını vurdu

14:4623/06/2025, Pazartesi
AA
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İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını vurdu
İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını vurdu

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İran Kızılay binası, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındı.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'daki Kızılay binasına saldırı düzenlediği bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA, saldırıya ilişkin görüntüleri yayınladı. Saldırı sırasında binada bulunan Kızılay çalışanlarından ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail, 18 Haziran'da da Kızılay binasına yakın bir noktayı vurmuş, saldırıda bina hasar almıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



#İran
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#Kızılay binası
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