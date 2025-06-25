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Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti

10:3325/06/2025, Çarşamba
AA
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, yardım bekleyenlerin de aralarında bulunduğu en az 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6, Deyr el-Belah'ta bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Vadisi bmlgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda en az 516 kişi hayatını kaybetti, en az 3 bin 799 kişi yaralandı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

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