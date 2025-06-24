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Gazze'de can kaybı 56 bini geçti

Gazze'de can kaybı 56 bini geçti

14:4224/06/2025, Salı
IHA
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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor.
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor.

Terör devleti İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 79 can kaybının kayıtlara geçmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 77'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 79 can kaybının kayıtlara geçtiği, 289 kişinin yaralandığı belirtildi.


  • Çok sayıda Filistinliye ait cansız bedenlerin hala enkaz altında ve yollarda kaldığı, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşamadığı aktarıldı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 197 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 616'ya, yaralananların sayısı 3 bin 799'a yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 759 kişinin hayatını kaybettiği, 19 bin 807 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 55 bin 77'ye, yaralı sayısı ise 131 bin 848'e ulaştı.




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