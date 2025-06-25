Ölüm ve kıtlık kol kola: Gazze'de soykırımı kim durduracak

Terör devleti İsrail Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi tam ablukayla açlığa mahkum ederken, havadan bomba yağdırmaya da devam ediyor. İşgalci güç her geçen gün bölgedeki işgalini genişletirken, Filistinliler için yaşam alanlarını daraltıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Gazze Şeridi'nin, İsrail'in ablukası ile insani yardımların girişi ve dağıtımı üzerinde süren yasa dışı kısıtlamalar nedeniyle kıtlığın eşiğinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Bunun sonucu olarak, ailelerine bir lokma gıda bulabilmek için insanlar işgalci gücün namluları önünde ölümü göze alarak yardım noktalarına ulaşmaya çalışıyor ve bu yolda can veriyor.





KADIN VE ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Gazze'deki çaresiz ve aç insanların, yiyecek almaya çalışırken açlıktan ölme veya öldürülme riskiyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirten Al-Kheetan, ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından 27 Mayıs'ta faaliyete geçirilen yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından bombalandığını ve vurulduğunu ifade etti. Sözcü, BM kurumlarının ve diğer insani yardım kuruluşlarının Gazze'ye girmesine engel olduğuna işaret ederek, bu durumun kadın ve çocukların doğrudan etkilendiğini, "Gazzeliler potansiyel olarak ağırlaştırılmış sömürü ve istismara maruz kalma riski altındalar" değerlendirmesiyle vurguladı.





YEREL ÜRETİM İMHA EDİLDİ

Bu can kayıplarının acilen ve tarafsız şekilde araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunan Al-Kheetan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerel gıda üretimini ve ekonomiyi sistematik olarak yok ettiğine, son 20 ayda defalarca zorunlu kitlesel yerinden edilmelere neden olduğuna işaret etti.





MÜDAHALE ÇAĞRISI

BM yetkilisi yaşanan durum karşısında dünyayı müdahil olmaya çağırarak, "Üçüncü devletler, Gazze'deki işgalci güç olan İsrail'in, nüfusa yeterli gıda ve yaşamsal ihtiyaçları temin etme görevini yerine getirmesini sağlamak için somut adımlar atma yükümlülüğüne sahip" ifadelerini kullandı.





ÇADIRLAR VURULUYOR

İşgalci güç tüm dünyanın gözü önünde her gün onlarca Gazzeliyi öldürmeye de devam ediyor. Dün sadece sabahtan öğle vaktine kadar gerçekleşen saldırılarda çoğu insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Selahaddin Caddesi'nde işgalci gücün bombardımanında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 62'si ağır, 146 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yine Netzarim Koridoru'nda 7 kişi, Refah kentindeki yardım dağıtım merkezi yakınında ise 20 Filistinli katledildi. Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybederken, Karara bölgesinde bir çadırda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Han Yunus'ta 2 ve Şucaiyye'de de yine 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.





Ölüm tuzaklarında 29 günde 516 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 516 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mayıs-24 Haziran arasında İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam can kaybının 516’ya, yaralı sayısının da 3 bin 799’a yükseldiği, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.





İstilacı Yahudilerden mal almayacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İrlanda'nın, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk Avrupa ülkesi olacağını açıkladı. Harris, "Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi" diye konuştu.





Batı Şeria'da yıkım sürüyor

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir ev ile bazı iş yerlerini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Cenin kentinin Zaviye beldesine baskın düzenledi. Beldede Nasır Beraheme'ye ait olduğu belirtilen 2 katlı ev İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Filistinli ev sahibine, yıkımdan önce tahliye için zaman verilmedi. İsrail ordusu ayrıca Zaviye beldesi girişindeki bazı iş yerlerini de aynı gerekçeyle yıktı. İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kampları işgal ordusu ve istilacı Yahudi terör gruplarının saldırısına maruz kalıyor.



