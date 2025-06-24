İsrail'de akılalmaz anket: Sadece Netanyahu değil Yahudilerin büyük çoğunluğu Gazze'de soykırım istiyor

İsrail'de yapılan anket bir kez daha gösterdi ki; İsrailliler Filistinlilere yaşama hakkı vermeyi reddediyor. Anket, 'Filistinliler, Gazze'den sınır dışı edilsin mi?' sorusuna verilen 'evet' yanıtı yüzde 82'yi buluyor. 'Filistinliler, İsrail'den (işgal ettiği Filistin topraklarından) sınır dışı edilsin mi?' sorusuna verilen 'evet' yanıtı ise yüzde 56.





'ERİHA'DAKİ GİBİ KATLİAM YAPILSIN MI?'

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Eriha kentinde Filistinlilere yönelik saldırılarını da hatırlatan ankette son soru ise; dehşete düşürdü. 'Düşman bir şehir fethedilirken, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) emri altında İsrailli yerleşimcilerin Eriha'da yaptığı gibi bölgedeki tüm sakinlerini öldürmesi gerektiği konusunda hem fikir misin?' sorusuna eli kanlı İsrail halkı yüzde 47oranında 'evet' dedi.









'GAZZE'DE MASUM YOK'

Haaretz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı ankette ise İsraillilerin yüzde 64'ü "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı dramın ülke basınında yeterince gösterildiğini ve daha fazlasına ihtiyaç olmadığı" fikrini savunmuştu.





Ankete katılan İsraillilerin yüzde 69'u yabancı basının Gazze'deki olayları "Filistinlilerin lehine sunduğu" görüşüne yer vermişti.

GÖRMEZDEN GELİYOR

Buna karşın, İsrail, ana akım medyası İsrail ordusunun açıklamaları ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri öne çıkarıyor. Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin manzaralara İsrail televizyonlarında rastlamak pek mümkün değil.



