Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'de akılalmaz anket: Sadece Netanyahu değil Yahudilerin büyük çoğunluğu Gazze'de soykırım istiyor

İsrail'de akılalmaz anket: Sadece Netanyahu değil Yahudilerin büyük çoğunluğu Gazze'de soykırım istiyor

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:2824/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankete göre her 10 İsrailliden 6'sı "Gazze'de masum kimse olmadığını" düşünüyor.
Ankete göre her 10 İsrailliden 6'sı "Gazze'de masum kimse olmadığını" düşünüyor.

Yayın kuruluşu Zeteo, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin İsraillilerle yapılan bir anketi yayınladı. İsraillilere şu üç soru yöneltildi; 'Filistinliler, Gazze'den sınır dışı edilsin mi?, Filistinliler, İsrail'den (işgal ettiği Filistin topraklarından) sınır dışı edilsin mi? ve Düşman bir şehir fethedilirken, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) emri altında İsrailli yerleşimcilerin Eriha'da yaptığı gibi bölgedeki tüm sakinlerini öldürsün mü?'. İsraillilerin verdiği yanıtlar ise dehşete düşürdü.

İsrail'de yapılan anket bir kez daha gösterdi ki; İsrailliler Filistinlilere yaşama hakkı vermeyi reddediyor. Anket, 'Filistinliler, Gazze'den sınır dışı edilsin mi?' sorusuna verilen 'evet' yanıtı yüzde 82'yi buluyor. 'Filistinliler, İsrail'den (işgal ettiği Filistin topraklarından) sınır dışı edilsin mi?' sorusuna verilen 'evet' yanıtı ise yüzde 56.


'ERİHA'DAKİ GİBİ KATLİAM YAPILSIN MI?'

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Eriha kentinde Filistinlilere yönelik saldırılarını da hatırlatan ankette son soru ise; dehşete düşürdü. 'Düşman bir şehir fethedilirken, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) emri altında İsrailli yerleşimcilerin Eriha'da yaptığı gibi bölgedeki tüm sakinlerini öldürmesi gerektiği konusunda hem fikir misin?' sorusuna eli kanlı İsrail halkı yüzde 47oranında 'evet' dedi.



'GAZZE'DE MASUM YOK'

Haaretz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı ankette ise İsraillilerin yüzde 64'ü "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı dramın ülke basınında yeterince gösterildiğini ve daha fazlasına ihtiyaç olmadığı" fikrini savunmuştu.


Ankete katılan İsraillilerin yüzde 69'u yabancı basının Gazze'deki olayları "Filistinlilerin lehine sunduğu" görüşüne yer vermişti.

GÖRMEZDEN GELİYOR

Buna karşın, İsrail, ana akım medyası İsrail ordusunun açıklamaları ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri öne çıkarıyor. Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin manzaralara İsrail televizyonlarında rastlamak pek mümkün değil.


#İsrail
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçisi zam son dakika: 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi açıklamalar