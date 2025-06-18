Gazze kan gölü: Yine yardım bekleyenleri katletti

Siyonist İsrail güçleri Gazze'de soykırımın en vahşi halini sergilemeye devam ediyor. İşgalci güç sözde yardım noktalarında Filistinlileri toplayarak ölüm yağdırıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Han Yunus şehrinin güneyindeki Tahliye Kavşağı yakınında yardım bekleyen sivilleri hedef alan saldırıda son günlerin en büyük toplu katliamı gerçekleşti. Açıklamada, saldırıda yaklaşık 51 kişinin öldürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, saldırılarda 200'den fazla yaralı olduğu ve bunlardan en az 20'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisini paylaştı.





ÇADIRLAR HEDEFTE

Bölgedeki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Han Yunus şehrinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinde edilmiş Filistinlilerin yer aldığı çadırları hedef aldığı saldırıda bir anne ve üç çocuğu katledildi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Burc el-Faysal bölgesi de dün sabah saatlerinde işgal güçlerinin bombardımanına maruz kaldı. Saldırı sonucu bir kadın öldürüldü. Yine aynı bölgede yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Salah Okulda kurulan çadırlara düzenlenen saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları, orta kesimlerdeki Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtımı için bekleyen Filistinlileri bombaladı. Saldırıda bir Filistinli öldürülürken çok sayıda yaralanan oldu.





KESKİN NİŞANCILAR DA VURUYOR

Bölgedeki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru'nun güneyindeki bir mevkide yardımların dağıtılması için bekleyen Filistinli gruba İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu bir kişi vefat etti. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrailli keskin nişancılar tarafından Gazze şehrinin güneyindeki Cadde 10 olarak bilinen bölgenin yakınlarında vurulan iki Filistinlinin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi.





2 MILYONA 1500 YATAK

Öte yandan BM tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık sistemi bir kırılma noktasında. Gazze'nin 36 hastanesinin sadece 17'si şu anda kısmen işlevsel. 17 hastanede, 2 milyon civarındaki nüfusun tamamı için toplam 1500 yatak kapasitesi var" vurgusu yapıldı. Gazze topraklarının yüzde 80'inden fazlasının İsrail'in yayımladığı "tahliye emirleri" altında olduğunu söyleyen BM, tıbbi malzemelerin ve stokların yüzde 50'sinden fazlasının tükendiğini vurguladı.





BATI ŞERİA'YI FELÇ ETTİ

Terör devleti işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilerin yaşamlarına ağır kısıtlamalar getirerek, bölgeyi adeta devasa bir açık hava hapishanesine çevirdi. İsrail ordusu, Batı Şeria’daki giriş ve çıkışlara yönelik askeri kısıtlamaları beşinci gününde de sıkılaştırarak sürdürüyor. Batı Şeria’daki pek çok şehrin girişlerinde ağır askeri kontrol noktaları kuruldu, bazıları demir kapılarla kapatıldı, bazılarında ise sıkı güvenlik denetimleri nedeniyle yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinin ana girişinde de TIR ve kamyonların bulunduğu araçlar çift sıra halinde yüzlerce metre boyunca sıralanmış durumda.



