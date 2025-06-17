Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin cenazeleri ile yaralıların Nasır Tıp Kompleksine getirildiği kaydedildi.

Acil servislerin ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin çok üstünde çalıştığı da hatırlatılan açıklamada, oldukça kısıtlı imkanlar ve ilaçlarla sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığı paylaşıldı.