İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 45 Filistinli katledildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.
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