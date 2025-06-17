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İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 45 Filistinli katledildi

İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 45 Filistinli katledildi

10:0617/06/2025, Salı
AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

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