Trump'tan İsrail'e askeri destek sinyali: 'Gerekli tüm adımları atıyoruz' deyip tahliye çağrısı yaptı

Trump, “İsrail’in güvenliği ABD için kırmızı çizgidir” diyerek, Tel Aviv’e açık destek mesajı verdi. ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin bölgeye gönderilmesi ise askeri bir hazırlık olarak değerlendirildi. "İran’la barış için temasa geçmedim." diye Trump, yaptığı açıklamada " İran anlaşmayı kabul etmeliydi. Müzakere modunda değilim. Ateşkes değil gerçek son arıyorum. İranlılar konuşmak isterse bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. İran’a saldırılar yavaşlamayacak." ifadelerini kullandı.





Tahliye çağrısı

Trump, İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan sivillere dikkat çeken bir uyarı yaptı: “Herkes derhal tahliye edilmeli.” Bu çıkış, İsrail’in İran’a yönelik artan hava operasyonlarıyla aynı döneme denk geldi.





Askeri destek sinyali

ABD kaynakları, Trump’ın İsrail’e gerektiğinde “askeri destek vermeye hazırız” mesajını ilettiğini aktardı. Pentagon’un, Orta Doğu’daki caydırıcı gücü artırma yönünde adımlar attığı, doğrudan asker gönderimi için ise diplomatik sürecin beklendiği belirtiliyor.





Trump, İran-İsrail çatışmasında Vance ve Witkoff'u görevlendirdi

Trump, İran-İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler yapması için Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi. ABD'li basın kuruluşu Axios'ta yer alan bir haberde, Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında böyle bir görüşme yapılabileceği kaydedildi.





Yeni bir müdahalenin eşiğinde mi?

Trump’ın açıklamaları ve ABD’nin bölgeye askeri sevkiyatları, İran’ın nükleer programına karşı yeni bir müdahale sürecinin habercisi olabilir. Washington kulislerinde, olası bir hava harekâtı senaryosu da konuşuluyor.







