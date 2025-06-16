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ABD'li Senatör Sanders Trump yönetimini uyardı: Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

ABD'li Senatör Sanders Trump yönetimini uyardı: Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

22:0716/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
AA
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Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.
Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail-İran çatışmalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." ifadelerini kullandı. Sanders, Netanyahu’nun İran’a saldırarak savaşı başlattığını ve ABD-İran nükleer müzakerelerinin İsrail tarafından kasten sabote edildiğini savundu.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail-İran geriliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump yönetimine seslendi.

"Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." ifadesini kullanan savaş karşıtı senatör, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." vurgusunu yaptı.

İsrail'in, İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Şemhani'yi suikastla öldürdüğünü ve ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote ettiğini dile getiren Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.


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