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ABD Başkanı Trump: Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor

ABD Başkanı Trump: Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor

03:1216/06/2025, Pazartesi
AA
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

Kanada'daki G7 zirvesi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi
"Umuyorum bir anlaşma olacak."
diye konuştu.
Trump, şöyle devam etti:
"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."
Bir gazetecinin
"İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?"
sorusunu da yanıtlayan Trump, "
Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz.
" ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.



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